Call of Duty: Black Ops 7: 16 6v6-Multiplayer-Karten zum Start geplant

Für Call of Duty: Black Ops 7 sind laut einem Leak des bekannten Insiders TheGhostOfHope insgesamt 16 Karten für den klassischen 6v6-Multiplayer-Modus zum Release vorgesehen.
Von diesen Karten sollen 13 vollständig neu entwickelt worden sein, während drei Karten aus Black Ops 2 überarbeitet zurückkehren. Dabei handelt es sich um die Maps Raid, Hijacked und Express. Zusätzlich sind zwei Karten für den groß angelegten Skirmish-Modus geplant, der ein Wingsuit-Feature enthalten soll.
Im Vergleich zum Vorgänger Black Ops 6, der mit 12 6v6-Karten und vier Gunfight-Maps startete, stellt dies eine Erweiterung des Angebots dar. Für die Zeit nach dem Launch ist laut dem Leak umfangreicher Zusatzinhalt vorgesehen. Neben den Multiplayer-Informationen wurden auch Details zur Kampagne bekannt. Diese soll erstmals einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler bieten. Die spielbaren Charaktere sind David “Section” Mason, Mike Harper, Eric Samuels und Chloe “Karma” Lynch. Alle stammen aus Black Ops 2 und kehren in Black Ops 7 zurück.
Die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 ist laut aktuellen Berichten für den 14. November 2025 geplant. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus, weitere Informationen werden zur Gamescom Opening Night Live (heute ab 20:00 Uhr) erwartet.
Gääääääähn… 😀
„umfangreicher Zusatzinhalt vorgesehen“ sowas von garantiert
Hauptsache der Impact ist wie in BO6 und es hat am Ende eine Handvoll guter Maps
die haben die Teletubbies und Glücksbärchies vergessen, die man als Charakter auswählen kann!
Wird bestimmt viele Infos heute Abend geben, ich freue mich, hatte seinen Vorteil erst seit Black Ops 6 wieder voll in CoD drin zu sein.
Raid, Express und Hijacked sind ja schon mal stark. Spiele die generell viel da wir auch noch oft Cold War spielen. Nuketown 2035 wäre auch nicht verkehrt.
Ich hoffe nur die anderen 13 Maps sind zum Start deutlich besser als die von bo6
Schade nur das es keine GunFight Maps gibt