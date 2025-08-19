Call of Duty: Black Ops 7: 16 6v6-Multiplayer-Karten zum Start geplant

Für Call of Duty: Black Ops 7 sind laut einem Leak des bekannten Insiders TheGhostOfHope insgesamt 16 Karten für den klassischen 6v6-Multiplayer-Modus zum Release vorgesehen.

Von diesen Karten sollen 13 vollständig neu entwickelt worden sein, während drei Karten aus Black Ops 2 überarbeitet zurückkehren. Dabei handelt es sich um die Maps Raid, Hijacked und Express. Zusätzlich sind zwei Karten für den groß angelegten Skirmish-Modus geplant, der ein Wingsuit-Feature enthalten soll.

Im Vergleich zum Vorgänger Black Ops 6, der mit 12 6v6-Karten und vier Gunfight-Maps startete, stellt dies eine Erweiterung des Angebots dar. Für die Zeit nach dem Launch ist laut dem Leak umfangreicher Zusatzinhalt vorgesehen. Neben den Multiplayer-Informationen wurden auch Details zur Kampagne bekannt. Diese soll erstmals einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler bieten. Die spielbaren Charaktere sind David “Section” Mason, Mike Harper, Eric Samuels und Chloe “Karma” Lynch. Alle stammen aus Black Ops 2 und kehren in Black Ops 7 zurück.

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 ist laut aktuellen Berichten für den 14. November 2025 geplant. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus, weitere Informationen werden zur Gamescom Opening Night Live (heute ab 20:00 Uhr) erwartet.