Call of Duty: Black Ops 7: 98,8 % aller Beta-Matches frei von Cheatern

In einem Update von Team Ricochet bringt das Sicherheitsteam gegen Cheater in Call of Duty die Spieler auf den neusten Stand ihrer Bemühungen.
Wie eine Auswertung der Daten ergeben hat, waren 97,5 % der Matches am ersten Tag der Beta komplett frei von Cheatern. Am fünften Tag konnte man den Weert mit 98,8 % sogar noch steigern.
Über den Erfolg schreibt das Team:
„Mit jedem Tag der Beta hat sich #TeamRICOCHET angepasst und verbessert, um Cheater schneller zu erkennen und zu stoppen – und um sicherzustellen, dass mehr Spieler die fairen Matches erleben, die sie erwarten.“
„Dies ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen, Verfeinerungen und der Zusammenarbeit zwischen Teams, denen Fairplay sehr am Herzen liegt. Unsere Arbeit ist damit noch nicht beendet.“
„Wir wissen, wie wichtig es ist, dass sich Ihre Matches fair anfühlen. Keine Zweifel an Ihrer Niederlage. Kein Anschauen der Wiederholung und Nachdenken: ‚War das fair? ‚“
„Wir sind also noch nicht fertig. RICOCHET Anti-Cheat passt sich ständig an, um eure Zeit und eure Matches zu schützen und vor allem euer Vertrauen zu gewinnen. Es wird noch viel mehr kommen.“
Seid ihr in der Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 auf Schummler gestoßen?
Die sparen sich die Accounts für die Vollversion auf 😅
Ahhhhhhhhhhhhja!
Die Spieleclips auf Tiktok zeigen mir, dass Cheater sehr präsent waren! Klar sieht man nicht das sie gebannt wurden… aber wenig waren es nicht.
Außerdem frag ich mich, warum es keine vollen 100% sind! Woher wissen die von den restlichen 1,2% und warum hat man gegen die nix gemacht?
Außerdem gehts ja scheinbar nur um die, die vom System erkannt wurden…. die Zahl der Cheater die nicht erkannt wurde wäre interessanter.
Und warum bemüht man sich jetzt so sehr darum besser zu sein? Alle die Jahre war das doch auch nur ein halbherziges unterfangen die Cheater fern zu halten, hatte damals als ich es gespielt habe nicht das Gefühl das man wirklich hinterher war. Alle halbe Jahr ein paar tausend gebannt (angeblich) damit man gut dasteht.
Böse Zungen könnten jetzt behaupten das es was mit BF6 zu tun hat warum man sich jetzt mehr bemüht Spielerfreundlicher zu werden… seltsam^^
War nichts los mit Cheatern bei mir, wird sich aber sicher noch ändern.