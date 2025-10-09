Call of Duty: Black Ops 7: 98,8 % aller Beta-Matches frei von Cheatern

Laut einem Bericht von Team Ricochet waren 98,8 % aller gespielten Matches an Tag 5 der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 frei von Cheatern.

In einem Update von Team Ricochet bringt das Sicherheitsteam gegen Cheater in Call of Duty die Spieler auf den neusten Stand ihrer Bemühungen.

Wie eine Auswertung der Daten ergeben hat, waren 97,5 % der Matches am ersten Tag der Beta komplett frei von Cheatern. Am fünften Tag konnte man den Weert mit 98,8 % sogar noch steigern.

Über den Erfolg schreibt das Team:

„Mit jedem Tag der Beta hat sich #TeamRICOCHET angepasst und verbessert, um Cheater schneller zu erkennen und zu stoppen – und um sicherzustellen, dass mehr Spieler die fairen Matches erleben, die sie erwarten.“ „Dies ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen, Verfeinerungen und der Zusammenarbeit zwischen Teams, denen Fairplay sehr am Herzen liegt. Unsere Arbeit ist damit noch nicht beendet.“ „Wir wissen, wie wichtig es ist, dass sich Ihre Matches fair anfühlen. Keine Zweifel an Ihrer Niederlage. Kein Anschauen der Wiederholung und Nachdenken: ‚War das fair? ‚“ „Wir sind also noch nicht fertig. RICOCHET Anti-Cheat passt sich ständig an, um eure Zeit und eure Matches zu schützen und vor allem euer Vertrauen zu gewinnen. Es wird noch viel mehr kommen.“

Seid ihr in der Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 auf Schummler gestoßen?