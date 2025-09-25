Call of Duty: Black Ops 7: Actiongeladenes Zombies-Gameplay hinter den Kulissen

3 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Treyarch gibt einen neuen Blick hinter die Kulissen des Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7.

Mit dem Zombies Gameplay Intel Drop liefert Treyarch exklusive Einblicke hinter die Kulissen des beliebten Modus in Call of Duty: Black Ops 7.

Das Entwicklerteam erklärt, wie neue Features, Mechaniken und Schauplätze den Koop-Horror auf das nächste Level heben.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 204820 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.09.2025 - 14:14 Uhr

    Das Fahrzeug gefällt mir richtig gut, zusammen mit dem düsteren Setting einfach Hammer, kann es kaum erwarten einige Runden zu zocken.

    0

Hinterlasse eine Antwort