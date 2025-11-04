Call of Duty: Black Ops 7: Activision bestätigt: Kein Early Access

In den letzten Jahren war es bei Call of Duty üblich, dass Vorbesteller einer Premium Edition noch vor dem offiziellen Release spielen konnten.
Für den neusten Teil Call of Duty: Black Ops 7, der am 14. November 2025 für Konsolen und PC erscheinen wird, gab es zuletzt Gerüchte um einen Early Access.
Was an den Gerüchten dran ist, stellte Publisher Activision nun klar. In einem Statement gegenüber charlieINTEL heißt es: Call of Duty: Black Ops 7 wird wie geplant am 14. November erscheinen. Es wird keinen Early Access geben und der Release wird auch nicht verschoben.
