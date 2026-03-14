Call of Duty: Black Ops 7: Activision sagt Leakern den Kampf an

Mehrere bekannte Call of Duty-Leaker stellen aufgrund der von Activision ergriffener Maßnahmen ihren Dienst ein.

Leaks sind aus dem Bereich Gaming mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Oftmals ärgerlich für Entwickler, können diese allerdings auch zum nützlichen Marketing-Tool umfunktioniert werden.

Nicht so scheint das allerdings bei Activision zu sein, das nun verstärkt gegen bekannte Call of Duty-Leaker vorgeht. Bereits am 4. März meldete sich dazu TheGhostOfHope via X mit folgenden Worten:

„Activision hat mich rechtlich aufgefordert, das Weitergeben und Verbreiten vertraulicher Informationen zu Call of Duty und Activision einzustellen, und ich komme dieser Aufforderung nach. Ich werde aber weiterhin hier sein und über offizielle Call of Duty-Infos sowie alles andere sprechen, was nichts mit Leaks oder vertraulichen Informationen zu tun hat. Vielen Dank für die letzten Jahre.“

Mit realityuk und ForwardLeaks geben jetzt zwei weitere Leaker die Einstellung ihrer Aktivitäten bekannt:

„Ich auch – ich werde ab sofort jegliches Datamining und jegliche Informationsweitergabe endgültig einstellen. Diesmal gibt es kein Zurück mehr“, so realityuk in einem Antwort-Post auf TheGhostOfHope. „Aufgrund einer formellen Aufforderung von Activision werde ich unverzüglich alle Veröffentlichungen von Informationen, Vorschauen und Diskussionen zu noch nicht erschienenen Inhalten von Call of Duty einstellen. Ich habe mich entschlossen, dieser Aufforderung voll und ganz nachzukommen. Vielen Dank an die Community für eure anhaltende Unterstützung“, verkündet ForwardLeaks via X.