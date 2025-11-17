Call of Duty: Black Ops 7: Always-Online-Kampagne ohne Checkpoints verärgert Spieler

Call of Duty Black Ops 7 sorgt für Frust: Black Ops 7 Kampagne zwingt euch zum Neustart ganzer Missionen und verhindert Pausen selbst im Solo-Modus!

Die Kritik an Call of Duty Black Ops 7 nimmt kurz nach der Veröffentlichung deutlich zu, da die Always-Online Kampagne umfangreiche Probleme verursacht und euch als Spieler stark einschränkt.

Call of Duty Black Ops 7 zwingt euch dazu, jede Mission vollständig neu zu beginnen, sobald ihr das Spiel verlasst oder die Verbindung unterbrochen wird, da keine Checkpoints vorhanden sind.

Durch die permanente Onlinepflicht steigt das Risiko, ungewollt aus einer Mission zu fliegen, was zu wiederholten Neustarts inklusive aller Zwischensequenzen führt. Zusätzlich sorgt die AFK-Erkennung dafür, dass ihr selbst im Solo-Modus aus dem Spiel geworfen werdet, wenn ihr kurz nicht aktiv seid.

Call of Duty Black Ops 7 verzichtet außerdem darauf, euch KI-Squadmates an die Seite zu stellen, obwohl sie in Zwischensequenzen weiterhin auftreten und über Funk kommentieren. Der Verzicht auf Pausenfunktionen verschärft diese Probleme weiter, da ihr Missionen nicht unterbrechen könnt.

Insgesamt entsteht für viele ein Spielerlebnis, das durch technische Vorgaben und fehlende Komfortfunktionen dominiert wird. Die Kampagne von Call of Duty Black Ops 7 wird dadurch zu einem der umstrittensten Bestandteile des neuen Serieneintrags und löst anhaltende Diskussionen in der Community aus.