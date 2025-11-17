Call of Duty: Black Ops 7: Always-Online-Kampagne ohne Checkpoints verärgert Spieler

Die Kritik an Call of Duty Black Ops 7 nimmt kurz nach der Veröffentlichung deutlich zu, da die Always-Online Kampagne umfangreiche Probleme verursacht und euch als Spieler stark einschränkt.
Call of Duty Black Ops 7 zwingt euch dazu, jede Mission vollständig neu zu beginnen, sobald ihr das Spiel verlasst oder die Verbindung unterbrochen wird, da keine Checkpoints vorhanden sind.
Durch die permanente Onlinepflicht steigt das Risiko, ungewollt aus einer Mission zu fliegen, was zu wiederholten Neustarts inklusive aller Zwischensequenzen führt. Zusätzlich sorgt die AFK-Erkennung dafür, dass ihr selbst im Solo-Modus aus dem Spiel geworfen werdet, wenn ihr kurz nicht aktiv seid.
Call of Duty Black Ops 7 verzichtet außerdem darauf, euch KI-Squadmates an die Seite zu stellen, obwohl sie in Zwischensequenzen weiterhin auftreten und über Funk kommentieren. Der Verzicht auf Pausenfunktionen verschärft diese Probleme weiter, da ihr Missionen nicht unterbrechen könnt.
Insgesamt entsteht für viele ein Spielerlebnis, das durch technische Vorgaben und fehlende Komfortfunktionen dominiert wird. Die Kampagne von Call of Duty Black Ops 7 wird dadurch zu einem der umstrittensten Bestandteile des neuen Serieneintrags und löst anhaltende Diskussionen in der Community aus.
Ich habe nur kurze Ausschnitte gesehen und wusste direkt das ist die erste Kampagne die ich nicht spielen werde. Ergibt auch langsam keinen Sinn mehr die Story
Man merkt halt auch die viel zu kurze Entwicklungszeit, recycelte Mechaniken ohne Seele, kaum vorhandene Story, ein Jahr länger hätte dem Spiel gut getan, dann hätten die Entwickler eine halbwegs anständige Kampagne zusammenschustern können, ohne die langweiligen Warzone Level.
Ich habe auch so langsam das Gefühl das die Geschichte erzählt ist und sie gar nicht wirklich wissen wie sie weitermachen wollen/sollen
Dieses zwangsläufige das die Story weitergeführt wird passt langsam nicht mehr. Würde Call of Duty auch mal gut tun das man vlt eine komplett neue Story entwickelt und erzählt. Selbst die modern warfare Story ist schon am absoluten Zenit
Werden sie leider nicht, Woods ist kurz vor Black Ops 7 im Jahr 2034 mit glaube 103 Jahren gestorben, die kommenden Black Ops Teile werden sicher seine Vergangenheit weiter aufarbeiten, ich tippe bei Black Ops 7 auf ein 2000er Jahre Setting 😐.
Alles berechtigte Kritik, ich finde, dass die Kampagne ein Totalausfall ist, das einzig positive war für mich das Leveln und die Belohnungen, die man mitnehmen konnte.
Nicht nur das. 😀 Das spiel wurde regelrecht zerrissen. 1,9 Meta bei den Usern.
Es gibt überhaupt keinen Solo-Modus, darüber könnte man vielleicht verärgert sein. Eine Koop-Mission muss man in jedem Spiel bis zum Levelende spielen. Pausen gibt es da in der Regel ohnehin erst nach Abschluss einer Mission.
Ich werde die Coop-Kampagne demnächst durchspielen, aber eine klassische Kampagne, die man optional in einem klassischen Coop-Modus durchspielen kann, wäre mir auf jeden Fall lieber gewesen.
Der klassische Solo-Modus fehlt mir auf jeden Fall auch und auch die fehlenden Schwierigkeitsgrade sind mir sauer aufgestoßen. Im Koop-Modus macht das Spiel aber gar nicht so viel falsch und hat mir zusammen mit ein paar Kumpels tatsächlich viel Spaß gemacht.
MW3 wurde vor ein paar Jahren auch massiv kritisiert. Als ich es dann selber gespielt habe, war die Kampagne dann nicht mal annähernd so schlecht. Bin gespannt. Könnte auch hier so sein.
Ich werde mir die Tage hoffentlich mein eigenes Bild machen. Möchte die Kampagne schon im Koop spielen, da sie ja auf Koop ausgelegt ist.
Always On in Kampagne/Karriere finde ich grundsätzlich immer nervig. Das hat mich schon in Diablo IV und Forza Motorsport abgefuckt. Aber gut, mittlerweile habe ich keine bröckelige 6Mbit-Leitung mehr. Aber alle in der zukünftigen Lobby werden dann halt vorm Missionsstart noch mal ordentlich groß machen, damit sie nicht AfK-gekickt werden, falls mal einer dringend muss 😂
Bin bisher gut durch die erste Mission gekommen 😅✌🏻 hatte och Spaß dabei, werde die Kampagne weiterhin spielen ✌🏻
Das ist so ein Rotz, ich wollte nur die Kampagne spielen und ein paar Multiplayer Matches, weil es im Gamepass ist und ich dafür bezahle.
Die Kampagne ist völliger Mist, selten so eine Grütze gespielt, der Multiplayer ist Ok und macht spaß.