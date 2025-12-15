Call of Duty: Black Ops 7: Angeblich unter Erwartungen? Insider-Claim widersprochen

Gerüchte über eine angeblich unter den Erwartungen liegende finanzielle Leistung von Call of Duty: Black Ops 7 wurden von hochrangigen Vertretern von Activision und Xbox zurückgewiesen. Insiderberichte, unter anderem von TheGhostofHope, hatten spekuliert, dass Studiofusionen und eine grundlegende Überarbeitung der Monetarisierung für die Franchise möglich seien.
Die offiziellen Aussagen betonen jedoch, dass diese Behauptungen nicht zutreffen und dass die Führungsteams beider Unternehmen vollständig auf die Weiterentwicklung von Call of Duty und Innovationen für die Community ausgerichtet sind.
Das Studio erhält weiterhin volle Unterstützung von Xbox, und die strategische Ausrichtung für zukünftige Projekte innerhalb der Reihe bleibt unverändert.
Einen Flop wollen sowieso nur die PS Fanboys sehen, deshalb auch das nervige Gehype um Battlefield 6, ich hoffe trotzdem, dass man sich mal wieder auf eine gute Kampagne und mehr Neuerungen für den Multiplayer konzentriert.
Gewagte These! Einen Flop wollen die jenigen sehen, die seit Jahren bemängelt haben, dass das Game sich in eine falsche Richtung entwickelt. Das du da eine Konsolenlager-Story konstruierst, überrascht nicht wirklich.
Der Trend geht doch stark dorthin, dass gewisse Leute das so sehen wollen und ihre Abneigung hinter Objektivität verstecken wollen, aber dazu müsste man die Situation genauer beobachten.
Wer sind denn die „gewissen“ Leute von denen du schreibst?
Die es anscheinend nicht verdaut haben, dass Microsoft ABK übernommen hat bzw. gewisse Fanboys, wie ich ganz oben schon geschrieben hatte, natürlich gibt es auch langjährige Fans, die begründete Kritik äußern, aber so schlecht wie es dargestellt wird, ist es auch nicht.
Es muss doch nicht gleich ein Flopp sein, weil es unter den Erwartungen läuft.
Wieso immer die Extreme?
Ich verstehe nicht, was du mit deinem Kommentar bezwecken willst, ich habe nur meine Einschätzung zur Sache dargelegt, hat nichts mit einer Extreme zu tun.
ich hoffe trotzdem, dass man sich mal wieder auf eine gute Kampagne und mehr Neuerungen für den Multiplayer konzentriert.
Genau das kann ein Flop bei einer so alten Reihe bewirken
Den warum was ändern wenn das Geld eh fließt
Ich erkenne schon einen positiven Trend bei BO7, gerade bei den Skins hat sich einiges getan, ich denke, dass viele von BO6 frustriert waren und sich sagen, wird erstmal boykottiert, was auch in Ordnung ist, ich hoffe man behält dies bei und liefert mit dem nächsten Spiel eine normale, CoD würdige Kampagne.
Naja, erstmal wird kaum ein Studio zu so einem frühen Zeitpunkt zugeben daß das Spiel ein Flop sein könnte.
Kann man nicht nachsehen wie viele aktive Spieler das Spiel spielen?
Wobei CoD mir eh total egal ist, da es mir und meiner Spielweise nicht taugt.
Zu viele Insider, zu viele Meinungen, zu wenig Tatsachen.
Ist leider ein großes Problem in letzter Zeit…
Was sollen die auch anderes sagen?
„hochrangigen Vertretern von Activision und Xbox zurückgewiesen“
Was sollen sie auch sonst sagen? „Hier ist alles Kacke. Mal schauen, was wir draus machen.“?
Also bitte.
Also auf PS ist es ja unter top 3 sogar 1.
Erinnert ihr euch an HiFi Rush? Insider sagten es sei kein finanzieller Erfolg für Microsoft gewesen und hinter den Erwartungen geblieben. Aaron Greenberg hat dem dann widersprochen und mitgeteilt was HiFi Rush, auch finanziell, für ein großer Erfolg ist.
Wenig später hat sich Microsoft vom Spiel, von der IP und vom Studio getrennt. Man kann auf diese Aussagen nichts geben.
Wenn ich ein Marketingverantwortlicher wäre, würde ich genauso reagieren. Denn wenn ich jetzt von einem „Flop“ sprechen würde, verkauft sich das Game nicht mehr. Das wichtige Weihnachtsgeschäft steht noch vor der Tür und soll für große Umsätze sorgen.