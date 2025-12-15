Call of Duty: Black Ops 7: Angeblich unter Erwartungen? Insider-Claim widersprochen

Gerüchte über eine angeblich unter den Erwartungen liegende finanzielle Leistung von Call of Duty: Black Ops 7 wurden von hochrangigen Vertretern von Activision und Xbox zurückgewiesen. Insiderberichte, unter anderem von TheGhostofHope, hatten spekuliert, dass Studiofusionen und eine grundlegende Überarbeitung der Monetarisierung für die Franchise möglich seien.

Die offiziellen Aussagen betonen jedoch, dass diese Behauptungen nicht zutreffen und dass die Führungsteams beider Unternehmen vollständig auf die Weiterentwicklung von Call of Duty und Innovationen für die Community ausgerichtet sind.

Das Studio erhält weiterhin volle Unterstützung von Xbox, und die strategische Ausrichtung für zukünftige Projekte innerhalb der Reihe bleibt unverändert.