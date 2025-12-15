Call of Duty: Black Ops 7: Angeblich unter Erwartungen? Insider-Claim widersprochen

Black Ops 7 floppt nicht: Activision und Xbox dementieren Finanzgerüchte von angeblichem Insider.

Gerüchte über eine angeblich unter den Erwartungen liegende finanzielle Leistung von Call of Duty: Black Ops 7 wurden von hochrangigen Vertretern von Activision und Xbox zurückgewiesen. Insiderberichte, unter anderem von TheGhostofHope, hatten spekuliert, dass Studiofusionen und eine grundlegende Überarbeitung der Monetarisierung für die Franchise möglich seien.

Die offiziellen Aussagen betonen jedoch, dass diese Behauptungen nicht zutreffen und dass die Führungsteams beider Unternehmen vollständig auf die Weiterentwicklung von Call of Duty und Innovationen für die Community ausgerichtet sind.

Das Studio erhält weiterhin volle Unterstützung von Xbox, und die strategische Ausrichtung für zukünftige Projekte innerhalb der Reihe bleibt unverändert.

  1. Katanameister 269200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.12.2025 - 09:33 Uhr

    Einen Flop wollen sowieso nur die PS Fanboys sehen, deshalb auch das nervige Gehype um Battlefield 6, ich hoffe trotzdem, dass man sich mal wieder auf eine gute Kampagne und mehr Neuerungen für den Multiplayer konzentriert.

    2
    • faktencheck 147700 XP Master-at-Arms Onyx | 15.12.2025 - 09:38 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Gewagte These! Einen Flop wollen die jenigen sehen, die seit Jahren bemängelt haben, dass das Game sich in eine falsche Richtung entwickelt. Das du da eine Konsolenlager-Story konstruierst, überrascht nicht wirklich.

      3
      • Katanameister 269200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.12.2025 - 09:44 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Der Trend geht doch stark dorthin, dass gewisse Leute das so sehen wollen und ihre Abneigung hinter Objektivität verstecken wollen, aber dazu müsste man die Situation genauer beobachten.

        2
          • Katanameister 269200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.12.2025 - 10:02 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            Die es anscheinend nicht verdaut haben, dass Microsoft ABK übernommen hat bzw. gewisse Fanboys, wie ich ganz oben schon geschrieben hatte, natürlich gibt es auch langjährige Fans, die begründete Kritik äußern, aber so schlecht wie es dargestellt wird, ist es auch nicht.

            0
      • Katanameister 269200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.12.2025 - 10:03 Uhr
        Antwort auf FalseShepherd

        Ich verstehe nicht, was du mit deinem Kommentar bezwecken willst, ich habe nur meine Einschätzung zur Sache dargelegt, hat nichts mit einer Extreme zu tun.

        0
    • Fire12 6520 XP Beginner Level 3 | 15.12.2025 - 10:03 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      ich hoffe trotzdem, dass man sich mal wieder auf eine gute Kampagne und mehr Neuerungen für den Multiplayer konzentriert.

      Genau das kann ein Flop bei einer so alten Reihe bewirken
      Den warum was ändern wenn das Geld eh fließt

      0
      • Katanameister 269200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.12.2025 - 10:08 Uhr
        Antwort auf Fire12

        Ich erkenne schon einen positiven Trend bei BO7, gerade bei den Skins hat sich einiges getan, ich denke, dass viele von BO6 frustriert waren und sich sagen, wird erstmal boykottiert, was auch in Ordnung ist, ich hoffe man behält dies bei und liefert mit dem nächsten Spiel eine normale, CoD würdige Kampagne.

        0
  2. APR ARTEMIS 7240 XP Beginner Level 3 | 15.12.2025 - 09:51 Uhr

    Naja, erstmal wird kaum ein Studio zu so einem frühen Zeitpunkt zugeben daß das Spiel ein Flop sein könnte.
    Kann man nicht nachsehen wie viele aktive Spieler das Spiel spielen?
    Wobei CoD mir eh total egal ist, da es mir und meiner Spielweise nicht taugt.

    0
  5. -Ark- 9960 XP Beginner Level 4 | 15.12.2025 - 10:23 Uhr

    „hochrangigen Vertretern von Activision und Xbox zurückgewiesen“

    Was sollen sie auch sonst sagen? „Hier ist alles Kacke. Mal schauen, was wir draus machen.“?
    Also bitte.

    0
  7. wussii 50490 XP Nachwuchsadmin 5+ | 15.12.2025 - 10:27 Uhr

    Erinnert ihr euch an HiFi Rush? Insider sagten es sei kein finanzieller Erfolg für Microsoft gewesen und hinter den Erwartungen geblieben. Aaron Greenberg hat dem dann widersprochen und mitgeteilt was HiFi Rush, auch finanziell, für ein großer Erfolg ist.

    Wenig später hat sich Microsoft vom Spiel, von der IP und vom Studio getrennt. Man kann auf diese Aussagen nichts geben.

    0
  8. DerOpaZockt 75740 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.12.2025 - 10:27 Uhr

    Wenn ich ein Marketingverantwortlicher wäre, würde ich genauso reagieren. Denn wenn ich jetzt von einem „Flop“ sprechen würde, verkauft sich das Game nicht mehr. Das wichtige Weihnachtsgeschäft steht noch vor der Tür und soll für große Umsätze sorgen.

    0

