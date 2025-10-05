Call of Duty: Black Ops 7: Battlefield-Beta übertrifft Black Ops 7 deutlich auf Steam

Call of Duty: Black Ops 7 Closed Beta erreicht auf Steam nur 74.000 Spieler! Die nächste Pleite für Microsoft?

Die Closed-Beta von Call of Duty: Black Ops 7 ist derzeit in vollem Gange, doch auf Steam bleiben die Spielerzahlen überraschend hinter den Erwartungen zurück. Laut aktuellen Daten erreichte die Beta des neuen Call of Duty-Ablegers einen Spitzenwert von rund 74.000 gleichzeitigen Spielern auf der Plattform.

Zum Vergleich: Die jüngste Battlefield-Beta verzeichnete am ersten Tag beeindruckende 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – ein deutlicher Unterschied, der die Community aufhorchen lässt.

Doch der Vergleich ist unfair, denn Black Ops 7 befindet sich noch in der geschlossenen Betaphase. Erst am kommenden Wochenende ist die Black Ops 7-Beta offen für alle und dürfte dann erst zu einem fairen Vergleich führen.

Dennoch sind auch 74.000 Spieler erschreckend wenig, und obwohl Call of Duty: Black Ops 7 mit großem Marketingaufwand und einer ersten Testphase an den Start ging, scheinen viele PC-Spieler vorerst abzuwarten oder auf andere Plattformen wie Battle.net auszuweichen. Auch die teils gemischten Reaktionen auf die spielerischen Neuerungen und die Performance könnten zu den niedrigeren Zahlen beitragen.

Activision hat sich bislang nicht zu den schwachen Zahlen geäußert. Die endgültigen Ergebnisse der kommenden Open-Beta-Phase könnten jedoch entscheidend dafür sein, wie stark der Launch von Call of Duty: Black Ops 7 im Oktober ausfällt.