Call of Duty: Black Ops 7: Battlefield-Beta übertrifft Black Ops 7 deutlich auf Steam

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 Closed Beta erreicht auf Steam nur 74.000 Spieler! Die nächste Pleite für Microsoft?

Die Closed-Beta von Call of Duty: Black Ops 7 ist derzeit in vollem Gange, doch auf Steam bleiben die Spielerzahlen überraschend hinter den Erwartungen zurück. Laut aktuellen Daten erreichte die Beta des neuen Call of Duty-Ablegers einen Spitzenwert von rund 74.000 gleichzeitigen Spielern auf der Plattform.

Zum Vergleich: Die jüngste Battlefield-Beta verzeichnete am ersten Tag beeindruckende 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – ein deutlicher Unterschied, der die Community aufhorchen lässt.

Doch der Vergleich ist unfair, denn Black Ops 7 befindet sich noch in der geschlossenen Betaphase. Erst am kommenden Wochenende ist die Black Ops 7-Beta offen für alle und dürfte dann erst zu einem fairen Vergleich führen.

Dennoch sind auch 74.000 Spieler erschreckend wenig, und obwohl Call of Duty: Black Ops 7 mit großem Marketingaufwand und einer ersten Testphase an den Start ging, scheinen viele PC-Spieler vorerst abzuwarten oder auf andere Plattformen wie Battle.net auszuweichen. Auch die teils gemischten Reaktionen auf die spielerischen Neuerungen und die Performance könnten zu den niedrigeren Zahlen beitragen.

Activision hat sich bislang nicht zu den schwachen Zahlen geäußert. Die endgültigen Ergebnisse der kommenden Open-Beta-Phase könnten jedoch entscheidend dafür sein, wie stark der Launch von Call of Duty: Black Ops 7 im Oktober ausfällt.

  2. faktencheck 133000 XP Elite-at-Arms Silber | 05.10.2025 - 16:07 Uhr

    Da sollte man wirklich bis nächste Woche warten. Kann aber gut möglich sein, dass es sich trotzdem BF geschlagen geben muss.

    2
  3. PlayIT 47765 XP Hooligan Bezwinger | 05.10.2025 - 16:12 Uhr

    Gefühlt geht alles den Bach runter bei MS bzw Xbox…hmmm…

    CoD hat mittlerweile seit Jahren seinen Charm verloren. CoD4 war für mich der beste Teil, auch im MP 👍🏻

    3
    • The Hills have Shice 174265 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 05.10.2025 - 16:38 Uhr
      Antwort auf PlayIT

      Gefühlt würde ich hier tatsächlich unterstreichen. Die wirtschaftlichen Kennziffern zeigen, daß das Gegenteil der Fall ist.
      Aber das heißt trotzdem nicht, daß es nicht weitere Umbrüche geben kann und wird. Davon ist allerdings die gesamte Branche betroffen. MS ist hier womöglich nur mal wieder first mover.

      1
  4. Mihari 19065 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 05.10.2025 - 16:12 Uhr

    Autsch, das tut weh. Ich muss aber auch persönlich sagen, dass ich von CoD so gesättigt bin und auch nichts frisches Neues da kommt. Deshalb freu ich mich auch wieder mal so richtig auf Battlefield 6 und werde das neue CoD erst einmal auslassen. Vielleicht später mal im Sale, aber aktuell hyped mich CoD absolut nicht mehr.

    0
  5. bk493 34370 XP Bobby Car Geisterfahrer | 05.10.2025 - 16:15 Uhr

    Natürlich erst kommende Woche richtig vergleichbar, aber ich denke, das BF einiges an Spielern von CoD abziehen wird. Bei CoD hatte man seit Jahren nur den immergleichen Einheitsbrei

    0
  6. HakunaTraumata 103220 XP Elite User | 05.10.2025 - 16:19 Uhr

    Nervt nur noch der Vergleich weil es komplett andere Spieler anspricht. Ich für meinen Teil spiele bo7 und bf6 und werde mit beiden Spielen Spaß haben.

    0
  7. Katanameister 211820 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 16:20 Uhr

    Battlefield fühlt sich halt mal erfrischend anders an bzw. hat sich berappelt und konnte somit mehr Spieler anziehen, bei CoD wissen langjährige Veteranen ja bereits, was man bekommt, ich persönlich finde die BO7 Beta bisher ganz gut und hoffe, dass man aus der ganzen Situation gestärkt hervorkommt und sich mehr den Spielern zuwendet anstatt sie primär mit Skins abzuzocken.

    1
  9. Peter Quill 68950 XP Romper Domper Stomper | 05.10.2025 - 16:31 Uhr

    Ich glaube auch das Battlefield 6 viel erfolgreicher wird als Call oft duty black ops 7.

    1
  10. MeisterJaegerWF 45275 XP Hooligan Treter | 05.10.2025 - 16:34 Uhr

    Habe es gezockt weil ich Neugierig war. Teile dachte ich ich spiele Titanfall 3. Nein, nicht das ich Titanfall nicht mag, aber der Style , der Wallrun und die Gebäude sahen alle nach Titanfall 2 aus. Wenn ich zurückkomme dann nur wegen Zombies und vielleicht mal ein Team Deathmatch Weekend. Aber soviel Zeit wie früher werde ich hier nicht mehr verbringen. Alles was die Reihe groß gemacht hat ist weg. Habe Battlefield vorbestellt und freue mich auf alte Zeiten und altes Feeling wie zu BF 3 Zeiten.

    1

Hinterlasse eine Antwort