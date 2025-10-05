Die Closed-Beta von Call of Duty: Black Ops 7 ist derzeit in vollem Gange, doch auf Steam bleiben die Spielerzahlen überraschend hinter den Erwartungen zurück. Laut aktuellen Daten erreichte die Beta des neuen Call of Duty-Ablegers einen Spitzenwert von rund 74.000 gleichzeitigen Spielern auf der Plattform.
Zum Vergleich: Die jüngste Battlefield-Beta verzeichnete am ersten Tag beeindruckende 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – ein deutlicher Unterschied, der die Community aufhorchen lässt.
Doch der Vergleich ist unfair, denn Black Ops 7 befindet sich noch in der geschlossenen Betaphase. Erst am kommenden Wochenende ist die Black Ops 7-Beta offen für alle und dürfte dann erst zu einem fairen Vergleich führen.
Dennoch sind auch 74.000 Spieler erschreckend wenig, und obwohl Call of Duty: Black Ops 7 mit großem Marketingaufwand und einer ersten Testphase an den Start ging, scheinen viele PC-Spieler vorerst abzuwarten oder auf andere Plattformen wie Battle.net auszuweichen. Auch die teils gemischten Reaktionen auf die spielerischen Neuerungen und die Performance könnten zu den niedrigeren Zahlen beitragen.
Activision hat sich bislang nicht zu den schwachen Zahlen geäußert. Die endgültigen Ergebnisse der kommenden Open-Beta-Phase könnten jedoch entscheidend dafür sein, wie stark der Launch von Call of Duty: Black Ops 7 im Oktober ausfällt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Open beta vs geschlossener beta?
Der Vergleich ist einer, der gar keiner ist…
Steht doch auch oben, sogar in FETT!
Call of Duty: Black Ops 7: Battlefield-Beta übertrifft Black Ops 7 deutlich auf Steam in FETT!
Ja schon, auch direkt gelesen, aber das macht die Meldung ja nicht weniger obsolet. Finde ich jedenfalls.
Alle haben es wieder gelesen…ausser Hills. Sorry das war das letzte mal😂😂
Oder hast du es nur nicht gelesen? 🤔
Mal ehrlich, nur weil es im Artikel steht, darf man den Sinn und Zweck nicht mehr in Frage stellen?
So lernt man wahrscheinlich am besten selbst aufzuhören zu denken…
Da sollte man wirklich bis nächste Woche warten. Kann aber gut möglich sein, dass es sich trotzdem BF geschlagen geben muss.
Gefühlt geht alles den Bach runter bei MS bzw Xbox…hmmm…
CoD hat mittlerweile seit Jahren seinen Charm verloren. CoD4 war für mich der beste Teil, auch im MP 👍🏻
Gefühlt würde ich hier tatsächlich unterstreichen. Die wirtschaftlichen Kennziffern zeigen, daß das Gegenteil der Fall ist.
Aber das heißt trotzdem nicht, daß es nicht weitere Umbrüche geben kann und wird. Davon ist allerdings die gesamte Branche betroffen. MS ist hier womöglich nur mal wieder first mover.
Autsch, das tut weh. Ich muss aber auch persönlich sagen, dass ich von CoD so gesättigt bin und auch nichts frisches Neues da kommt. Deshalb freu ich mich auch wieder mal so richtig auf Battlefield 6 und werde das neue CoD erst einmal auslassen. Vielleicht später mal im Sale, aber aktuell hyped mich CoD absolut nicht mehr.
Natürlich erst kommende Woche richtig vergleichbar, aber ich denke, das BF einiges an Spielern von CoD abziehen wird. Bei CoD hatte man seit Jahren nur den immergleichen Einheitsbrei
Nervt nur noch der Vergleich weil es komplett andere Spieler anspricht. Ich für meinen Teil spiele bo7 und bf6 und werde mit beiden Spielen Spaß haben.
Battlefield fühlt sich halt mal erfrischend anders an bzw. hat sich berappelt und konnte somit mehr Spieler anziehen, bei CoD wissen langjährige Veteranen ja bereits, was man bekommt, ich persönlich finde die BO7 Beta bisher ganz gut und hoffe, dass man aus der ganzen Situation gestärkt hervorkommt und sich mehr den Spielern zuwendet anstatt sie primär mit Skins abzuzocken.
Who was that? Doesn’t matter… Let’s move! 😅 Bf6 Beste
Ich glaube auch das Battlefield 6 viel erfolgreicher wird als Call oft duty black ops 7.
Habe es gezockt weil ich Neugierig war. Teile dachte ich ich spiele Titanfall 3. Nein, nicht das ich Titanfall nicht mag, aber der Style , der Wallrun und die Gebäude sahen alle nach Titanfall 2 aus. Wenn ich zurückkomme dann nur wegen Zombies und vielleicht mal ein Team Deathmatch Weekend. Aber soviel Zeit wie früher werde ich hier nicht mehr verbringen. Alles was die Reihe groß gemacht hat ist weg. Habe Battlefield vorbestellt und freue mich auf alte Zeiten und altes Feeling wie zu BF 3 Zeiten.