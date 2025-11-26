Call of Duty: Black Ops 7: Beeindruckendes Hijacked-Remake im direkten Vergleich zu Black Ops 2

Ein neues Vergleichsvideo zeigt, wie sich die beliebte Multiplayer-Map Hijacked in Call of Duty Black Ops 7 im direkten Gegenüber zum Original aus Black Ops 2 verändert hat.

Die Neuauflage setzt auf moderne Engine-Technologie, deutlich gesteigerte Texturqualität und realistischere Lichteffekte, wodurch die vertraute Yachtumgebung wesentlich detaillierter wirkt.

Spieler erkennen sofort, dass die Grundstruktur der Karte erhalten bleibt, was das klassische Gameplay bewahrt, jedoch optische Elemente wie Materialien, Schatten und Weitsicht erheblich überarbeitet wurden.

In Black Ops 7 wirkt das Remake insgesamt dynamischer und atmosphärischer. Reflektionen auf Metalloberflächen, neu gestaltete Innenräume und präzisere Objektplatzierungen sorgen für eine Umgebung, die sich näher an der realen Vorlage orientiert. Gleichzeitig bleibt die Map so kompakt und schnell spielbar wie im Original aus Black Ops 2, was den bekannten Spielrhythmus erhält.

Der Vergleich unterstreicht, wie stark die grafische Weiterentwicklung in der Black-Ops-Reihe ausfällt und welche Bedeutung klassische Karten für die Identität der Serie haben.

Spieler erleben Hijacked nun mit zeitgemäßer Präsentation, ohne dass die grundlegenden taktischen Abläufe verändert werden. Diese Mischung aus Nostalgie und moderner Technik dürfte die Map sowohl für Veteranen als auch für neue Spieler attraktiv machen.