Call of Duty: Black Ops 7: Bricht Negativrekord – schlechtestes Call of Duty in den USA seit 2008

In den aktuellen US-Jahrescharts zeigt sich ein ungewöhnliches Bild für eine der erfolgreichsten Shooter-Marken der vergangenen Jahrzehnte.
Call of Duty Black Ops 7 erreicht lediglich Platz 5 der meistverkauften Spiele des Jahres und fällt damit auf den niedrigsten Rang zurück, den ein Ableger der Reihe in den Vereinigten Staaten seit 2008 erzielt hat.
Für eine Serie, die über Jahre hinweg regelmäßig die Spitzenpositionen dominierte, stellt dieses Ergebnis einen markanten Einschnitt dar.
Trotz eines starken Dezembergeschäfts, in dem der Titel kurzfristig an die Spitze des Monats kletterte, konnte Black Ops 7 im Gesamtjahr nicht weiter nach oben rücken. Die Platzierung zeigt, wie stark sich das Marktumfeld verändert hat und wie sehr sich die Konkurrenz im AAA-Segment verdichtet. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass selbst etablierte Marken nicht automatisch an frühere Erfolge anknüpfen.
Im direkten Vergleich mit den vergangenen Jahren fällt der Abstand besonders deutlich aus. Während frühere Call of Duty-Veröffentlichungen nahezu durchgehend die oberen Ränge belegten, markiert Black Ops 7 nun den schwächsten US-Jahresabschluss der Serie seit fast zwei Jahrzehnten. Für die traditionsreiche Marke bedeutet das ein Ergebnis, das in dieser Form lange nicht zu beobachten war.
23 Kommentare
MW3 war ja schon mies und ein DLC zum Vollpreis, aber BO7 ist halt ne komplette Katastrophe.
Mw3 war dagegen aber spielerisch um Längen besser als ein bo7
Platz 5 ist aber immer noch nicht zu verachten meiner Meinung nach
Finde nach ghosts und Vanguard die größte Grütze die Activision rausgebracht hat
Zum MP kann ich nicht viel sagen, aber die Kampagne ist schon die schwächste, die ich je in einem COD gespielt habe.
So wahnsinnig sinnvoll finde ich diese Vergleiche nicht mehr, da COD inzwischen im GP ist, wodurch logischerweise Verkäufe wegbrechen. BO6 hat es aber dennoch geschafft, gute Verkäufe zu erzielen. Das war aber auch der beste COD Ableger seit vielen Jahren und wird wohl längere Zeit der Maßstab für weitere COD Veröffentlichungen bleiben.
Wundert mich eigentlich nicht. Die letzten Jahre haben die CoDs was das Spiel selbst angeht mehrheitlich enttäuscht.
Zudem ist die Konkurrenz auch wieder da
Das Problem war zum einen die seelenlose, KI-generierte Kampagne/Endspiel und dass viel aus Black Ops 6 kopiert wurde, das wird sicher einige bewegt haben erstmal beim Vorgänger zu bleiben.
Wundert mich nicht, das einzige was ich dieses Jahr gespielt habe war der 2vs2 Mode.