Call of Duty: Black Ops 7: Bricht Negativrekord – schlechtestes Call of Duty in den USA seit 2008

Call of Duty: Black Ops 7 landet nur auf Platz 5 der US‑Jahrescharts und markiert damit die schwächste CoD‑Platzierung seit 2008.

In den aktuellen US-Jahrescharts zeigt sich ein ungewöhnliches Bild für eine der erfolgreichsten Shooter-Marken der vergangenen Jahrzehnte.

Call of Duty Black Ops 7 erreicht lediglich Platz 5 der meistverkauften Spiele des Jahres und fällt damit auf den niedrigsten Rang zurück, den ein Ableger der Reihe in den Vereinigten Staaten seit 2008 erzielt hat.

Für eine Serie, die über Jahre hinweg regelmäßig die Spitzenpositionen dominierte, stellt dieses Ergebnis einen markanten Einschnitt dar.

Trotz eines starken Dezembergeschäfts, in dem der Titel kurzfristig an die Spitze des Monats kletterte, konnte Black Ops 7 im Gesamtjahr nicht weiter nach oben rücken. Die Platzierung zeigt, wie stark sich das Marktumfeld verändert hat und wie sehr sich die Konkurrenz im AAA-Segment verdichtet. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass selbst etablierte Marken nicht automatisch an frühere Erfolge anknüpfen.

Im direkten Vergleich mit den vergangenen Jahren fällt der Abstand besonders deutlich aus. Während frühere Call of Duty-Veröffentlichungen nahezu durchgehend die oberen Ränge belegten, markiert Black Ops 7 nun den schwächsten US-Jahresabschluss der Serie seit fast zwei Jahrzehnten. Für die traditionsreiche Marke bedeutet das ein Ergebnis, das in dieser Form lange nicht zu beobachten war.