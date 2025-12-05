Call of Duty: Black Ops 7: Brutaler Machtaufstieg im neuen Story Cinematic Trailer

Season 01 von Call of Duty: Black Ops 7 enthüllt brutalen Machtaufstieg in neuem Story Cinematic.

Das neue Story Cinematic zu Season 01 von Call of Duty Black Ops 7 zeigt euch den Beginn einer frischen Bedrohung, die den Verlauf der kommenden Saison bestimmen wird.

Im Mittelpunkt steht Alden Dorne, dessen rücksichtsloser Aufstieg zur Macht in eindrucksvollen Szenen dargestellt wird.

Die filmische Sequenz verdeutlicht, wie Dorne seine Position ausbaut und skrupellos jede Schwäche seiner Gegner ausnutzt.

Die Inszenierung setzt auf dichte Atmosphäre, intensive Charakterdarstellung und eine klare Ausrichtung auf die erzählerischen Konflikte, die euch in Season 01 erwarten.

Für Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC bildet das Cinematic den Auftakt einer Handlung, die das Black Ops Universum weiter zuspitzt und den kommenden Missionen einen starken narrativen Rahmen gibt.