Call of Duty: Black Ops 7: Carry Forward überträgt diese Inhalte aus Vorgänger

Activision kündigt Carry Forward für Call of Duty: Black Ops 7 an. Das bedeutet, ihr nehmt eure EP-Token aus Black Ops 6 sowie eure GobbleGums zum Launch mit in den neuen Teil, wenn er am 14. November erscheint.
Mit dem Start von Season 1 werden zudem Waffen, Operatoren und Operatoren-Skins aus Black Ops 6 übernommen. Es wird aber einige Ausnahmen geben. Welche das sind, wurde bisher nicht kommuniziert.
Kann man auch erwarten, sonst müsste man jedes Mal von vorne anfangen mit der Sammlerei, somit haben die meisten Skins noch ihren „Wert“.
Egal..werde diesen Teil komplett auslassen. Der Trailer hat mir den Rest gegeben..Wieder mit Jetpacks..Aber danke nein..
Den titanfall OPs 7 Dreck können die behalten klarer Sieger battlefield 6 dieses jahr. Battlefield wischt den Boden auf mit cod.
Wunderbar. Schon zu Season 1 dann wieder der ganze Skin Schrott im neuen Spiel
Ist das wieder nur ein DLC wie Modern Warfare 3?
Also ich weiß nicht wer sich gedacht hat das schon wieder ein Black Ops und scheinbar auch noch in der Zukunft eine gute Idee ist.
Na immerhin, dann hat man nicht alles umsonst erspielt.