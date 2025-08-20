Call of Duty: Black Ops 7: Carry Forward überträgt diese Inhalte aus Vorgänger

In Call of Duty: Black Ops 7 werden diese Inhalte aus dem Vorgänger übertragen.

Activision kündigt Carry Forward für Call of Duty: Black Ops 7 an. Das bedeutet, ihr nehmt eure EP-Token aus Black Ops 6 sowie eure GobbleGums zum Launch mit in den neuen Teil, wenn er am 14. November erscheint.

Mit dem Start von Season 1 werden zudem Waffen, Operatoren und Operatoren-Skins aus Black Ops 6 übernommen. Es wird aber einige Ausnahmen geben. Welche das sind, wurde bisher nicht kommuniziert.