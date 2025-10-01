Call of Duty: Black Ops 7: Cheater fliegen endgültig raus – Bann gilt für alle Call of Duty-Spiele

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Cheater fliegen endgültig raus – Bann gilt für alle Call of Duty-Spiele und auch zukünftige CoD-Shooter!

In der kommenden Call of Duty: Black Ops 7 Beta wird der Kampf gegen Cheater noch konsequenter geführt als je zuvor. Activision und #TeamRICOCHET machen deutlich, dass jeder, der versucht, das Spiel zu manipulieren, harte Konsequenzen tragen muss.

Cheater werden die Grenzen des Systems während der Beta austesten – und genau das ist von den Entwicklern gewollt. Denn #TeamRICOCHET beobachtet jede Aktivität, lernt aus den Angriffen und entfernt auffällige Spieler sofort. Wer in der Beta dauerhaft gebannt wird, verliert nicht nur den Zugang zu Black Ops 7, sondern wird ausnahmslos aus allen Call of Duty Spielen ausgeschlossen – von Call of Duty: Modern Warfare bis hin zu zukünftigen Veröffentlichungen.

Die Black Ops 7 Beta startet am 2. Oktober 2025 für Early Access und wird ab dem 5. Oktober 2025 für alle Spieler zugänglich sein.

Für die kommende Call of Duty: Black Ops 7 Beta gibt es eine wichtige Änderung für PC-Spieler: Um teilnehmen zu können, sind TPM 2.0 und Secure Boot zwingend erforderlich. Laut Activision soll dies zusammen mit den verbesserten RICOCHET Anti-Cheat-Systemen für ein deutlich sichereres Spielerlebnis sorgen.

Anti-Cheat auf dem nächsten Level

Das Entwicklerteam von #TeamRICOCHET hat seine Machine-Learning-Systeme über Millionen Stunden Gameplay trainiert. Dadurch sollen Cheater schneller erkannt und zuverlässiger gestoppt werden. Neu ist auch die Fähigkeit, externe Hardware-Cheats besser aufzuspüren.

Neben technischen Maßnahmen setzt Activision auf eine Doppelstrategie:

In-Game-Erkennung: Cheater werden in Echtzeit blockiert.

Juristische Schritte: Gegen Anbieter und Verkäufer von Cheats wird rechtlich vorgegangen.

Ziel: Das fälschungssicherste Call of Duty

Mit Black Ops 7 beginnt eine neue Phase des RICOCHET-Schutzes. Activision will so den Standard für faires Spielen neu definieren und die Sicherheit langfristig weiter ausbauen.

Jeder Account, der während der Beta wegen Cheating dauerhaft gesperrt wird, wird für alle Call of Duty-Titel gesperrt, von Call of Duty: Modern Warfare bis hin zu zukünftigen Veröffentlichungen.

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: JGG0-RX6FP-5VZ4 *Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.