Call of Duty: Black Ops 7: Cipher-Operator und exklusive Belohnungen für Season 05 enthüllt

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Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Warzone und Black Ops 7 enthüllen die Inhalte des BlackCell Battle Pass für Season 05.

Activision hat die Inhalte des BlackCell Battle Pass Upgrades für Season 05 von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 vorgestellt.

Spieler erhalten mit BlackCell unter anderem den neuen Cipher BlackCell Operator, einen Mastercraft-Waffenbauplan, einen BlackCell-Nahkampf-Bauplan sowie weitere exklusive kosmetische Inhalte.

Im Verlauf des BlackCell-Fortschritts lassen sich zusätzlich geheime Operator-Varianten freischalten, die nach und nach verfügbar werden.

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5 Kommentare Added

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  2. HakunaTraumata 133695 XP Elite-at-Arms Silber | 22.07.2026 - 15:09 Uhr

    Gestern mal reingeschaut immer noch derselbe Kram. Im Gegensatz zu mw3 mag ich aber eher das helle und farbenfrohe. Bei mw3 musste ich mich erst zurecht finden weil da alles dunkler gehalten ist

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