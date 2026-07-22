Call of Duty: Black Ops 7: Cipher-Operator und exklusive Belohnungen für Season 05 enthüllt

Activision hat die Inhalte des BlackCell Battle Pass Upgrades für Season 05 von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 vorgestellt.
Spieler erhalten mit BlackCell unter anderem den neuen Cipher BlackCell Operator, einen Mastercraft-Waffenbauplan, einen BlackCell-Nahkampf-Bauplan sowie weitere exklusive kosmetische Inhalte.
Im Verlauf des BlackCell-Fortschritts lassen sich zusätzlich geheime Operator-Varianten freischalten, die nach und nach verfügbar werden.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Damn cool💚✌🏻
Gestern mal reingeschaut immer noch derselbe Kram. Im Gegensatz zu mw3 mag ich aber eher das helle und farbenfrohe. Bei mw3 musste ich mich erst zurecht finden weil da alles dunkler gehalten ist
Freue mich schon drauf!
Sieht cool aus, ist aber das Geld nicht wert.
Gut, dass ich Battle Pässe nicht brauche.