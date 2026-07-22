Call of Duty: Black Ops 7: Cipher-Operator und exklusive Belohnungen für Season 05 enthüllt

Call of Duty: Warzone und Black Ops 7 enthüllen die Inhalte des BlackCell Battle Pass für Season 05.

Activision hat die Inhalte des BlackCell Battle Pass Upgrades für Season 05 von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 vorgestellt.

Spieler erhalten mit BlackCell unter anderem den neuen Cipher BlackCell Operator, einen Mastercraft-Waffenbauplan, einen BlackCell-Nahkampf-Bauplan sowie weitere exklusive kosmetische Inhalte.

Im Verlauf des BlackCell-Fortschritts lassen sich zusätzlich geheime Operator-Varianten freischalten, die nach und nach verfügbar werden.