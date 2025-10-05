Call of Duty: Black Ops 7: COD POD Episode 008 liefert spannende Infos

2 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Image: Activision Publishing Inc.

Inside COD Next: Treyarch enthüllt Multiplayer-Details zu Black Ops 7 – Nolan North spricht über Zombies

In der neuesten Episode des COD POD stand natürlich alles im Zeichen von Call of Duty: Black Ops 7.

Direkt aus Las Vegas berichtete das Team von den Highlights rund um COD Next und ging in einer ausführlichen Q&A-Session auf die wichtigsten Fragen der Community zum Multiplayer ein.

Treyarch erklärte dabei zentrale Neuerungen, die euch auch in der Black Ops 7 Beta erwarten.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Nolan North, der ikonischen Stimme von Zombies-Charakteren wie Richtofen und T.E.D.D. Der Schauspieler sprach über seine Rückkehr in die Welt der Untoten und deutete an, dass auch neue Rollen im Zombies-Modus von Black Ops 7 auf die Spieler warten könnten. Damit liefert die Episode exklusive Einblicke in den kommenden Shooter-Hit.

2 Kommentare Added

  1. HakunaTraumata 103200 XP Elite User | 05.10.2025 - 10:07 Uhr

    Die wichtigste Nachricht ist ja erstmal das es seit gestern eine Open moshpit playlist in der Beta gibt mit minimalen sbmm.

  2. Katanameister 211300 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 11:06 Uhr

    Finde die Black Ops 7 Beta ziemlich gut gelungen bisher, viel besser als Black Ops 6, die TTK ist auch deutlich angenehmer.

Hinterlasse eine Antwort