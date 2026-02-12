Call of Duty: Black Ops 7: CoD-Quelle „codinfobase“ erreicht 100.000 Follower auf TikTok

Während Call of Duty: Black Ops 7 die Gaming-Welt dominiert, hat sich im deutschsprachigen Raum ein neuer zentraler News-Hub etabliert: Der Kanal codinfobase (CODi) hat offiziell die Marke von 100.000 Followern auf TikTok überschritten.

Das Projekt beweist, dass spezialisierte News-Inhalte und Leaks in Kurzform das Informationsbedürfnis der modernen Spielerschaft prägen.

„Die Spieler wollen keine langen Texte lesen, um zu erfahren, ob ihre Lieblingswaffe noch spielbar ist. Sie wünschen sich die Informationen sofort und visuell auf den Punkt gebracht“, erklärt der Macher von codinfobase. „Der Erfolg zeigt, dass die deutsche CoD-Szene eine unabhängige, schnelle Quelle sucht, die tief in der Materie steckt.“

Durch die Aufbereitung internationaler Leaks für den deutschsprachigen Markt fungiert codinfobase als wichtiges Bindeglied. Der Fokus liegt dabei stets auf der Spielbarkeit und der direkten Auswirkung auf die Warzone- und Multiplayer-Erlebnisse.

Über codinfobase: codinfobase ist ein deutsches News-Projekt mit klarem Fokus auf Call of Duty. Mit über 100.000 Followern auf TikTok versorgt der Kanal seine Community täglich mit aktuellen Updates, fundierten Analysen und exklusiven Einblicken rund um Black Ops 7 und Warzone.

Als offizieller Partner von XboxDynasty auf TikTok erweitert codinfobase sein Angebot zudem um weiterführende Gaming-News und bietet der Community noch umfassendere Einblicke in die Welt des Gamings.