Call of Duty: Black Ops 7: Darum meiden CoD‑Spieler Team‑Modi wie Capture the Flag

Ein Entwickler von Treyarch hat sich dazu geäußert, warum klassische Teamwork‑Modi wie Capture the Flag in Call of Duty Multiplayer weniger beliebt sind.
Seine Erklärung fällt überraschend simpel aus:
„Die meisten wollen einfach nur Pixel wegballern :)“
Damit bringt er auf den Punkt, dass ein großer Teil der CoD‑Spielerschaft schnelle, unkomplizierte Action bevorzugt. Viele wollen nach Feierabend oder zwischendurch einfach direkt ins Gefecht springen, ohne sich auf koordinierte Teamstrategien oder objektbasierte Ziele konzentrieren zu müssen.
Modi, die Absprachen, Rollenverteilung oder taktisches Zusammenspiel erfordern, fallen dadurch automatisch in der Beliebtheitsskala zurück – selbst wenn sie spielerisch tiefgehender oder kompetitiver sind. CoD ist für viele Spieler vor allem ein schneller Shooter, kein taktischer Team‑Simulator.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei vielen reicht es schon nicht für domination….
Japp… siehe „Überladen“…. Manche habe eine 50/5 KD und Farmen nur ab, machen aber keine einzigen Punkt. Spielt man den Modus allein, hat man meist Pech. Spiele ich mit meinen beiden Mates im Team gewinnen wir in der Regel jedes Match
Geht mir nicht nur bei CoD so, sondern bei vielen Spielen. Häufig haben sich die verschiedenen Modis für mich irgendwie „angenutzt“. Früher hab ich mir die zumindest mal kurzzeitig angeguckt, heute nicht einmal mehr das.. ,!
Finde auch den kein Wiedereinstieg nicht so berauschend und oftmals geht dann eine Runde 30sek das ist nix für mich
Kann der Aussage nur zustimmen, oftmals bin ich einer der wenigen, die die Modi wie Herrschaft, Überladen oder Stellung so spielen wie es gedacht ist und nicht nur nach Kills bzw. Kopfschüssen Ausschau halten.
als Ego Shooter Veteran muss ich sagen, Team Modis wie Capture the Flag sind mit Randoms auch absolute Glückssache…
Es hält sich einfach fast nie jemand an die Regeln des Modis. lol