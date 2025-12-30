Call of Duty: Black Ops 7: Darum meiden CoD‑Spieler Team‑Modi wie Capture the Flag

Ein Entwickler von Treyarch hat sich dazu geäußert, warum klassische Teamwork‑Modi wie Capture the Flag in Call of Duty Multiplayer weniger beliebt sind.

Seine Erklärung fällt überraschend simpel aus:

„Die meisten wollen einfach nur Pixel wegballern :)“

Damit bringt er auf den Punkt, dass ein großer Teil der CoD‑Spielerschaft schnelle, unkomplizierte Action bevorzugt. Viele wollen nach Feierabend oder zwischendurch einfach direkt ins Gefecht springen, ohne sich auf koordinierte Teamstrategien oder objektbasierte Ziele konzentrieren zu müssen.

Modi, die Absprachen, Rollenverteilung oder taktisches Zusammenspiel erfordern, fallen dadurch automatisch in der Beliebtheitsskala zurück – selbst wenn sie spielerisch tiefgehender oder kompetitiver sind. CoD ist für viele Spieler vor allem ein schneller Shooter, kein taktischer Team‑Simulator.