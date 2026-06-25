Call of Duty: Black Ops 7: Das alles kommt in Season 4 Reloaded neu dazu

Mit Season 4 Reloaded erhält Call of Duty: Black Ops 7 ein umfangreiches Content-Update, das sowohl den Multiplayer- als auch den Zombies-Modus erweitert. Die neue Season bringt frische Karten, zusätzliche Inhalte und einen kostenlosen Trial für Spieler.
Im Multiplayer warten mehrere neue Maps, die für abwechslungsreiche Gefechte sorgen sollen. Gleichzeitig wird der Zombies-Modus um eine neue Karte erweitert, die als besonders intensiv und herausfordernd beschrieben wird.
Ein weiteres Highlight ist der neue Champion’s Quest, der zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen bietet. Ergänzt wird das Update durch einen kostenlosen Trial, der neuen Spielern den Einstieg erleichtert und den Zugriff auf zentrale Inhalte der Season ermöglicht.
Inhalte von Season 4 Reloaded
- Mehrere neue Multiplayer-Maps
- Neue Zombies-Map
- Champion’s Quest als neue Herausforderung
- Kostenloser Trial für neue Spieler
- Weitere Inhalte und Anpassungen
Mit Season 4 Reloaded setzt das Update den Fokus klar auf zusätzliche Spielinhalte und erweitert sowohl den kompetitiven Multiplayer als auch den Koop-Zombies-Modus um neue Aktivitäten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ab und zu geht’s
Wenn ich mal gefühlt 10 Spielen am Tag mache kann ich ungefähr sagen das ich bei 50% der Spiele vorher schon rausgehe
Wird oder ist bei bo7 mit am schlimmsten die Lobbys, Cheater und Leute die den Spielmodi nicht verstehen
Zombies ist für mich das Highlight, werde aber wohl erstmal kein Black Ops 7 mehr spielen.
Schau mir alles an bis auf den Zombie Mist