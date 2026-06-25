Call of Duty: Black Ops 7: Das alles kommt in Season 4 Reloaded neu dazu

Neue Maps, heißer Zombies-Content und Trial: Season 4 Reloaded startet jetzt in Call of Duty: Black Ops 7.

Mit Season 4 Reloaded erhält Call of Duty: Black Ops 7 ein umfangreiches Content-Update, das sowohl den Multiplayer- als auch den Zombies-Modus erweitert. Die neue Season bringt frische Karten, zusätzliche Inhalte und einen kostenlosen Trial für Spieler.

Im Multiplayer warten mehrere neue Maps, die für abwechslungsreiche Gefechte sorgen sollen. Gleichzeitig wird der Zombies-Modus um eine neue Karte erweitert, die als besonders intensiv und herausfordernd beschrieben wird.

Ein weiteres Highlight ist der neue Champion’s Quest, der zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen bietet. Ergänzt wird das Update durch einen kostenlosen Trial, der neuen Spielern den Einstieg erleichtert und den Zugriff auf zentrale Inhalte der Season ermöglicht.

Inhalte von Season 4 Reloaded

Mehrere neue Multiplayer-Maps

Neue Zombies-Map

Champion’s Quest als neue Herausforderung

Kostenloser Trial für neue Spieler

Weitere Inhalte und Anpassungen

Mit Season 4 Reloaded setzt das Update den Fokus klar auf zusätzliche Spielinhalte und erweitert sowohl den kompetitiven Multiplayer als auch den Koop-Zombies-Modus um neue Aktivitäten.