Call of Duty: Black Ops 7: Das sind die Inhalte von Season 2 Reloaded

Neue Karten, Modi und Zombies: Season 2 Reloaded bringt frischen Schwung in Call of Duty: Black Ops 7.

Am 11. März beginnt in Call of Duty: Black Ops 7 die zweite Hälfte von Season 2 und erweitert das laufende Kapitel um eine Reihe neuer Inhalte. Die Aktualisierung führt fünf zusätzliche Mehrspieler‑Karten ein, die das bestehende Kartenangebot deutlich ausbauen und für mehr Abwechslung im Matchmaking sorgen.

Ergänzend kommen die Modi Spießrutenlauf und Infiziert hinzu, die das Tempo der Gefechte erhöhen und unterschiedliche Spielstile stärker fordern.

Parallel dazu rückt Black Ops 7 den Modus Black Ops Royale auf Avalon in den Mittelpunkt, der mit seiner eigenständigen Umgebung neue taktische Möglichkeiten eröffnet.

Für den Zombies‑Modus ergänzt Season 2 Reloaded die rundenbasierte Karte Paradox Junction, die das bestehende Angebot um ein weiteres Szenario erweitert.

Abgerundet wird das Update durch neue Waffen, weitere Herausforderungen und zusätzliche Belohnungen, die den Fortschritt innerhalb der Saison erweitern und Spielern zusätzliche Ziele bieten.

Lest dazu auch den Artikel auf callofduty.com.