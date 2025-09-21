Call of Duty: Black Ops 7: Das sind die wichtigsten Termine bis zum Start der Beta

Hier seht ihr den offiziellen „Road to Beta“-Zeitplan für Call of Duty: Black Ops 7. Das folgende Bild zeigt die wichtigsten Termine bis zum Start der Beta-Phase:
Call of Duty: Black Ops 7 – Road to Beta
- Am 22. September erscheint der Multiplayer Reveal Trailer.
- Am 24. September folgt der Zombies Reveal Trailer.
- Am 30. September findet Call of Duty Next mit dem C.O.D.E. Bowl VI statt.
- Am 1. Oktober steigt das große Finale der Call of Duty World Series of Warzone.
- Vom 2. bis 5. Oktober läuft der Beta Early Access.
- Vom 5. bis 8. Oktober startet die Open Beta für alle Spieler.
Damit wird die Vorfreude auf Call of Duty: Black Ops 7 systematisch aufgebaut, bevor ihr selbst in die Beta einsteigen könnt. Wer kann es auch kaum erwarten?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare
Dieses Jahr setze ich COD aus. Entweder gibt’s Battlefield 6 oder ich bleibe vorerst bei den Singleplayer.
Ich spiel die Kampagne durch und werde die mittlerweile üblichen 2 Wochen, in denen das dann Spaß macht, den Multiplayer zocken und dann werd ich es dank Gamepass ohne schlechtes Gewissen wieder deinstallieren.
trailer morgen ne… wil MP Gameplay sehen. beta abwarten, 2026 wird COD mit Engine Upgrade Interessanter ohne die olle One