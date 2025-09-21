Call of Duty: Black Ops 7: Das sind die wichtigsten Termine bis zum Start der Beta

Call of Duty: Black Ops 7 stellte uch die „Road to Beta“ vor und damit die wichtigsten Termine bis zum Start der Beta!

Hier seht ihr den offiziellen „Road to Beta“-Zeitplan für Call of Duty: Black Ops 7. Das folgende Bild zeigt die wichtigsten Termine bis zum Start der Beta-Phase:

Call of Duty: Black Ops 7 – Road to Beta

Am 22. September erscheint der Multiplayer Reveal Trailer.

Am 24. September folgt der Zombies Reveal Trailer.

Am 30. September findet Call of Duty Next mit dem C.O.D.E. Bowl VI statt.

Am 1. Oktober steigt das große Finale der Call of Duty World Series of Warzone.

Vom 2. bis 5. Oktober läuft der Beta Early Access.

Vom 5. bis 8. Oktober startet die Open Beta für alle Spieler.

Damit wird die Vorfreude auf Call of Duty: Black Ops 7 systematisch aufgebaut, bevor ihr selbst in die Beta einsteigen könnt. Wer kann es auch kaum erwarten?