Call of Duty: Black Ops 7: David Mason führt verdeckte Operation an

Call of Duty: Black Ops 7 wurde heute mit einem ersten Trailer angekündigt, in dem sich David Mason einem gefährlichen Feind stellen muss.

Eine neue Mission steht an: Am Ende des Xbox Games Showcase kündigte Activision Call of Duty: Black Ops 7 an.

Im nächsten Teil der Shooter-Reihe führt David Mason im Jahr 2035 das Black Ops-Team gegen einen manipulativen Feind an, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.

Im Ankündigungs-Trailer erhaltet ihr einen ersten Vorgeschmack dieser Waffe.

„Die Welt steht am Rande des Chaos, verwüstet von gewalttätigen Konflikten und psychologischer Kriegsführung nach den Ereignissen von Black Ops 2 und Black Ops 6. Das Black Ops-Team unter der Leitung von David Mason muss sich mit modernster Technologie gegen einen manipulativen Feind wehren, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.“

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint Day One im Xbox Game Pass für Xbox Series X|S und PC.