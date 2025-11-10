Call of Duty: Black Ops 7: Die gesamte Black Ops-Zeitlinie erklärt

4 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Hier gibt es einen umfassenden Überblick zur Call of Duty: Black Ops Timeline – perfekte Vorbereitung auf Black Ops 7.

IGN hat ein neues Video veröffentlicht, das die komplette Geschichte der Call of Duty: Black Ops-Reihe zusammenfasst.

Außerdem hat Activision ein neues Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Unter dem Titel „The Whole Call of Duty: Black Ops Timeline So Far“ bietet das zusätzliche Video einen detaillierten Rückblick auf Geheimoperationen, Verschwörungen und psychologischer Manipulationen.

Seit dem ersten Call of Duty: Black Ops im Jahr 2010 hat sich die Reihe zu einem komplexen Spionage-Epos entwickelt, das Spieler durch historische Konflikte, verdeckte Missionen und düstere politische Intrigen führt.

Entwickler Treyarch entschied sich damals bewusst gegen ein einfaches Vietnam-Szenario und schuf stattdessen einen vielschichtigen Thriller, der Realität und Illusion verschwimmen lässt. Charaktere, die sich als Halluzinationen entpuppten, und bekannte historische Persönlichkeiten mit undurchsichtigen Motiven prägten die Serie von Anfang an.

Die Black Ops-Saga gilt als die experimentellste und erzählerisch tiefste Unterreihe innerhalb des Call of Duty-Universums. Das Video von IGN zeigt alle zentralen Ereignisse, Wendungen und Figuren, die bis zum kommenden Call of Duty: Black Ops 7 führen.

Für alle, die sich vor dem nächsten Kapitel der Reihe noch einmal in die verworrene Geschichte von Call of Duty: Black Ops vertiefen wollen, liefert IGN mit dieser chronologischen Zusammenfassung den idealen Überblick über eine der spannendsten Erzählungen der Shooter-Geschichte.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 239760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 11:32 Uhr

    Danke für das Video, sowas wollte ich mir schon die ganze Zeit mal ansehen, hatte bisher nur ein Video zur Zombiegeschichte angesehen.

    0
  2. Chris0071234 44290 XP Hooligan Schubser | 10.11.2025 - 11:51 Uhr

    Ja cool, werd ich mir bei Zeiten noch anschauen, bevor ich mit der BO7 Kampagne losleg 🙂

    0
  4. AtzePhil41 2280 XP Beginner Level 1 | 10.11.2025 - 12:02 Uhr

    Puh, das 30 Minuten Video von ign ist ganz schön viel und verwirrend. Aber krass, dass die sich die Mühe gemacht haben.

    0

Hinterlasse eine Antwort