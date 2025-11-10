Call of Duty: Black Ops 7: Die gesamte Black Ops-Zeitlinie erklärt

Hier gibt es einen umfassenden Überblick zur Call of Duty: Black Ops Timeline – perfekte Vorbereitung auf Black Ops 7.

IGN hat ein neues Video veröffentlicht, das die komplette Geschichte der Call of Duty: Black Ops-Reihe zusammenfasst.

Außerdem hat Activision ein neues Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Unter dem Titel „The Whole Call of Duty: Black Ops Timeline So Far“ bietet das zusätzliche Video einen detaillierten Rückblick auf Geheimoperationen, Verschwörungen und psychologischer Manipulationen.

Seit dem ersten Call of Duty: Black Ops im Jahr 2010 hat sich die Reihe zu einem komplexen Spionage-Epos entwickelt, das Spieler durch historische Konflikte, verdeckte Missionen und düstere politische Intrigen führt.

Entwickler Treyarch entschied sich damals bewusst gegen ein einfaches Vietnam-Szenario und schuf stattdessen einen vielschichtigen Thriller, der Realität und Illusion verschwimmen lässt. Charaktere, die sich als Halluzinationen entpuppten, und bekannte historische Persönlichkeiten mit undurchsichtigen Motiven prägten die Serie von Anfang an.

Die Black Ops-Saga gilt als die experimentellste und erzählerisch tiefste Unterreihe innerhalb des Call of Duty-Universums. Das Video von IGN zeigt alle zentralen Ereignisse, Wendungen und Figuren, die bis zum kommenden Call of Duty: Black Ops 7 führen.

Für alle, die sich vor dem nächsten Kapitel der Reihe noch einmal in die verworrene Geschichte von Call of Duty: Black Ops vertiefen wollen, liefert IGN mit dieser chronologischen Zusammenfassung den idealen Überblick über eine der spannendsten Erzählungen der Shooter-Geschichte.