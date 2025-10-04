Call of Duty: Black Ops 7: Diese Belohungen können in der Beta freigespielt werden

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 ist im vollen Gange und Activision hat nun auch noch mal hervorgehoben, welche Boni und Extras ihr freispielen könnt:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
😂😂😂 will nur fast niemand
😮😂🤣
Ich will gamepass freischalten können
Der Speicher meiner Xbox wird sich freuen und es mir danken das endlich die Riesen Menge an GB frei werden die CoD grundlos frisst 😂😂😂
Hat ich alles schon nach 2std
Also nach den bisherigen Meinungen von Beta Spielern , ist die Begeisterung wohl nicht gegeben. Vieleicht werde ich mal rein schauen
Kann ich nachfühlen.
Hab gestern mal reingeschaut für 3 matches.
Der neue Modus is Ja mal gar nichts für mich und die maps sind auch nicht meins.
Endergebnis:
Spiel 1 hochhaus verloren (neuer Modus), aber bester Spielzug des matches.
Spiel 2 gewonnen, Platz 3
Spiel 3 gewonnen, Platz 1.
Und ich bleib dabei das ich mieß in CoD bin.
Also die beta vom letzten Jahr hat irgendwie deutlich mehr Bock gemacht.
Jaa kann ich nach fühlen.
Die BF6 Beta war einfach Spaß pur .
Da machte das freischalten der Beta Belohnungen richtig Laune.
Naja , ich werde heute Abend mal in CoD 7 rein schauen.
Ansonsten hab ich ab kommenden Freitag erstmal genug zum suchten in BF6
Erstaunlich an BO7 ist, dass es bei Steam gerade mal auf Rang 205 in der Wunschliste ist. Und das bei einem CoD 24 Tage vor Release. Da liegt selbst Outer Worlds 2 auf Rang 69 deutlich weiter vorne und das erscheint in 20 Tagen.
Gekauft wird es sicher trotzdem und zum Kaufzeitpunkt auch auf Rang 1 vorstoßen. Aber ob es die nötige Milliarde an Einnahmen einspielen kann, um die Produktionskosten und auch einen Gewinn für den Entwickler abdecken zu können?
Dass BF6 gut anzukommen scheint und schon in weniger als einer Woche draußen ist, könnte für CoD am Ende wirklich eine Herausforderung werden. Vielleicht kommt es dann ja früher als erwartet in den GP Premium.
Es gilt immer noch GamePass.
Die Anzahl der Nutzer von ultimate kaufen es eben nicht.
Richtig. Und von den 3,73 Euro Nettoerlös (160 Euro / 36 Monate / 1,19 Mehrwertsteuer), die Dir Ultimate gerade wert ist, wird das Spiel finanziert. Dafür braucht es nur 267,75 Millionen Abos.
Wobei? Die müssen ja von den 3,73 Euro noch was an EA, Ubisoft und diverse andere Publisher abdrücken. Gehen wir mal davon aus, dass die Hälfte bei Microsoft hängen bleibt. Dann wären es nur noch 535,5 Millionen Abos, die einen Monat nur CoD zocken ohne dass der Game Pass für andere Spiele verwendet wird.
Ich finde die Beta ganz gut, muss ich sagen. Ja, ist der gleiche Quark wie immer, aber zockt sich schön geschmeidig und mir gefällt die Sichtbarkeit in den bisherigen Maps.
Diese Cyber-Ausrichtungen sicherlich nicht jedermanns Gusto.
So ein klassisches WW2 oder Vietnam-CoD wäre doch was.