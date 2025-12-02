Call of Duty: Black Ops 7: Diese neuen Multiplayer-Maps erwarten euch in Saison 1

Call of Duty: Black Ops 7 erweitert seinen Multiplayer pünktlich zum Start von Saison 1 am 4. Dezember um vier neue Karten, die für schnelle Action und ein intensives Spielgefühl sorgen.
Auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC erleben Spieler die neuen Arenen in verschiedenen Stilrichtungen. Jede Karte bietet ein eigenes Kampftempo, was Call of Duty: Black Ops 7 mehrfach in den Mittelpunkt rückt und die Vielfalt des Multiplayers klar verstärkt.
Mit Fate betreten Spieler eine Umgebung, die den fragmentierten Verstand eines Charakters darstellt und dadurch eine ungewöhnliche Architektur bietet, die jede Bewegung verändert.
Utopia verlagert die Gefechte in eine futuristische Stadt, in der vertikale Wege und enge Passagen den Spielfluss von Call of Duty: Black Ops 7 prägen.
Odysseus bringt Kämpfe auf einen großen Träger, in dem Spieler auf mehreren Ebenen um die Kontrolle der Map ringen.
Standoff kehrt als bekannter Wettkampfklassiker aus Black Ops 2 zurück und bietet vertraute Strukturen, die für ein präzises und taktisches Spiel stehen.
Die vier Karten wurden entwickelt, um die Intensität von Call of Duty: Black Ops 7 im Mehrspieler-Modus zu erhöhen.
Spieler erleben auf Xbox, PlayStation und PC schnelle Übergänge zwischen den Gefechten, klar erkennbare Bewegungsrouten und ein dynamisches Kampftempo. Call of Duty: Black Ops 7 stärkt damit seinen Multiplayer gleich zu Beginn von Saison 1 und liefert neue Inhalte, die viele Spielstile unterstützen.
Welche Map gefällt euch am besten?
Träger mit mehreren Ebenen?!
Fragmentierten Verstand?!
wtf
Ich find den MP eigentlich ganz ok und vom Gameplay liegst mir mehr als BF6 aber den Engine/Grafik braucht dringend mal ein großes Update. Die Maps sind viel zu statisch im Jahr 2025. Desweiteren nervt immer der gleich Aufbau mit 3 Wegen und zig Öffnungen in jeden Raum
Ich schau mit den neuen Maps noch mal rein. Wenn das 120fps Problem dann immer noch nicht behoben ist, fliegt das Teil von der Platte.
Naja 🥱
Wird es eigentlich die Doppel XP Events bei COD BO7 und COD BO6 geben oder lässt man COD BO6 jetzt außen vor?
Gabs doch schon.
2x BO7 bisher und in der Woche dazwischen war BO6.
Wurde nur getrennt behandelt weil Warzone ist ja noch mit BO6 gekoppelt.
Müsste sich mit s1 ja auch ändern denke ich.
Am besten war fand ich dann doch die klassischen Kriegsspiele wie Teil 3 und World at War
Die Maps sehen sehr gut aus. Bin mal gespannt. werde auf jeden Fall reinschauen!!
BO7 ist noch auf meiner To Do Liste. Sieht ja definitiv ganz spaßig aus
find die maps jetzt eher ziemlich belanglos
Farm könnte eventuell ganz gut sein, je nachdem wie es sich so verteilt im kampf
Was ist mit black ops 6? 365 Tage haben die cods jetzt noch Haltbarkeit oder was?, lol