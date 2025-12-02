Call of Duty: Black Ops 7: Diese neuen Multiplayer-Maps erwarten euch in Saison 1

Call of Duty: Black Ops 7 bringt am 4. Dezember vier neue Maps – Xbox- und PC-Spieler feiern den Action-Boost!

Call of Duty: Black Ops 7 erweitert seinen Multiplayer pünktlich zum Start von Saison 1 am 4. Dezember um vier neue Karten, die für schnelle Action und ein intensives Spielgefühl sorgen.

Auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC erleben Spieler die neuen Arenen in verschiedenen Stilrichtungen. Jede Karte bietet ein eigenes Kampftempo, was Call of Duty: Black Ops 7 mehrfach in den Mittelpunkt rückt und die Vielfalt des Multiplayers klar verstärkt.

Mit Fate betreten Spieler eine Umgebung, die den fragmentierten Verstand eines Charakters darstellt und dadurch eine ungewöhnliche Architektur bietet, die jede Bewegung verändert.

Utopia verlagert die Gefechte in eine futuristische Stadt, in der vertikale Wege und enge Passagen den Spielfluss von Call of Duty: Black Ops 7 prägen.

Odysseus bringt Kämpfe auf einen großen Träger, in dem Spieler auf mehreren Ebenen um die Kontrolle der Map ringen.

Standoff kehrt als bekannter Wettkampfklassiker aus Black Ops 2 zurück und bietet vertraute Strukturen, die für ein präzises und taktisches Spiel stehen.

Die vier Karten wurden entwickelt, um die Intensität von Call of Duty: Black Ops 7 im Mehrspieler-Modus zu erhöhen.

Spieler erleben auf Xbox, PlayStation und PC schnelle Übergänge zwischen den Gefechten, klar erkennbare Bewegungsrouten und ein dynamisches Kampftempo. Call of Duty: Black Ops 7 stärkt damit seinen Multiplayer gleich zu Beginn von Saison 1 und liefert neue Inhalte, die viele Spielstile unterstützen.

Welche Map gefällt euch am besten?