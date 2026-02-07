Call of Duty: Black Ops 7: DLC‑Leak bestätigt Paradox Junction – Nuketown‑Remake praktisch sicher

In der Instagram‑Story von Call of Duty ist ein kurzer, aber aufschlussreicher in‑game Screenshot zu Black Ops 7 Zombies DLC 2 (Paradox Junction) aufgetaucht.

Obwohl es sich nur um einen kleinen Ausschnitt handelt, reicht das Material aus, um die Community in Aufruhr zu versetzen – denn das Bild erinnert deutlich an Nuketown Zombies.

Seit Monaten kursieren Hinweise auf ein Remake von Alpha Omega oder Nuketown Zombies, doch der neue Screenshot wirkt stilistisch näher an der BO2‑Version von Nuketown als an der späteren Alpha‑Omega‑Interpretation. Die Farbpalette, die Struktur der Umgebung und einzelne erkennbare Elemente passen eher zum klassischen BO2‑Look.

Der Leak stammt direkt aus der offiziellen COD‑Instagram‑Story, was die Glaubwürdigkeit zusätzlich erhöht. Auch wenn Activision nichts bestätigt hat, gilt das Bild für viele von euch als der bislang stärkste Hinweis darauf, dass Paradox Junction tatsächlich ein Nuketown‑basiertes Zombies‑Erlebnis wird.

Bis zur offiziellen Enthüllung bleibt es Spekulation – aber der Screenshot liefert genau die Art von visueller Bestätigung, auf die die Community gewartet hat.