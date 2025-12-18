Call of Duty: Black Ops 7: Dominiert November – doch die Verkaufszahlen brechen ein

Schock für Microsoft: Call of Duty: Black Ops 7 ist zwar Nummer 1 im November, aber schwächelt im Jahresranking!

Call of Duty Black Ops 7 war im November 2025 das meistverkaufte Videospiel in den USA und belegte damit die Spitzenposition im Monatsranking.

Die Daten stammen von Circana-Analyst Mat Piscatella und berücksichtigen sowohl physische Verkäufe als auch digitale Umsätze von teilnehmenden Publishern, wobei Add-on-Inhalte ausgeschlossen sind.

Trotz des Erfolges im November zeigt sich jedoch ein deutlicher Rückgang im Jahresvergleich. Die Call-of-Duty-Reihe verzeichnete im Vergleich zu November 2024 einen zweistelligen prozentualen Rückgang bei den Umsätzen mit Vollversionen.

Im gesamten Jahr 2025 erreichte Call of Duty Black Ops 7 lediglich Platz 7 der meistverkauften Spiele. Dies stellt eine der niedrigsten Platzierungen für ein Call-of-Duty-Spiel im Jahresranking dar und unterstreicht die Herausforderungen, mit denen die Marke aktuell konfrontiert ist.

Die Verkaufsentwicklung von Black Ops 7 zeigt, dass selbst ein traditionsreiches Franchise wie Call of Duty im hart umkämpften Gaming-Markt mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen hat. Während der Titel im November die Konkurrenz hinter sich ließ, bleibt die Gesamtperformance im Jahr 2025 hinter den Erwartungen zurück.