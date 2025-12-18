Call of Duty: Black Ops 7: Dominiert November – doch die Verkaufszahlen brechen ein

Call of Duty Black Ops 7 war im November 2025 das meistverkaufte Videospiel in den USA und belegte damit die Spitzenposition im Monatsranking.
Die Daten stammen von Circana-Analyst Mat Piscatella und berücksichtigen sowohl physische Verkäufe als auch digitale Umsätze von teilnehmenden Publishern, wobei Add-on-Inhalte ausgeschlossen sind.
Trotz des Erfolges im November zeigt sich jedoch ein deutlicher Rückgang im Jahresvergleich. Die Call-of-Duty-Reihe verzeichnete im Vergleich zu November 2024 einen zweistelligen prozentualen Rückgang bei den Umsätzen mit Vollversionen.
Im gesamten Jahr 2025 erreichte Call of Duty Black Ops 7 lediglich Platz 7 der meistverkauften Spiele. Dies stellt eine der niedrigsten Platzierungen für ein Call-of-Duty-Spiel im Jahresranking dar und unterstreicht die Herausforderungen, mit denen die Marke aktuell konfrontiert ist.
Die Verkaufsentwicklung von Black Ops 7 zeigt, dass selbst ein traditionsreiches Franchise wie Call of Duty im hart umkämpften Gaming-Markt mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen hat. Während der Titel im November die Konkurrenz hinter sich ließ, bleibt die Gesamtperformance im Jahr 2025 hinter den Erwartungen zurück.
Und wie immer Listen ohne Zahlen mit denen man nichts anfangen kann 🙁
Die letzten Zahlen für BF7 waren 10 Millionen.
Von 15 ist bisher noch nichts gesagt worden was ja eigentlich Werbung wäre, also kann man wohl davon davon ausgehen das die Zahl irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen liegt.
Clair Obscure hat im Oktober verkündet über 5 Millionen Exenplare verkauft zu haben.
Und das ist in der US-Jahres Top 20 nicht mal drin.
Was sagt uns die Liste also?
Eigentlich gar nichts 🙁 Vor allem weil eh nur den US Markt betrifft.
Hmmm bei der Kampagne wundert es mich nicht das ist nicht wirklich Call of Duty würdig. Zusätzlich wäre das ja cool gewesen aber als Hauptkampagne geht das gar nicht. Glaube es gibt gar nicht so wenige die nur Call of Duty Kampagne sehr gerne Zwischendurch gespielt haben.