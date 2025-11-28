Call of Duty: Black Ops 7: Doppeltes EP-Event gestartet

7 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Verdient am Wochenende in Call of Duty Black Ops 7 doppelte Erfahrungspunkte im Multiplayer.

Ein langes Wochenende läuft derzeit, zumindest in den USA, wo man das Thanksgiving-Fest feiert. Traditionell bedeutet das für Gamer, dass doppelte Erfahrungspunkte in Spielen möglich sind.

So auch Call of Duty Black Ops 7. Im Shooter von Activision könnt ihr bis zum 1. Dezember doppelte Erfahrungspunkte für euren Rang und eure Waffen erhalten. Außerdem wurde die Rate beim Verdienen von GobbleGum im Zombies-Modus verdoppelt.

Wer schneller an ein paar Freischaltungen herankommen möchte, für den ergibt sich dieses Wochenende die passende Gelegenheit dazu.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Sevalot 5460 XP Beginner Level 3 | 28.11.2025 - 13:05 Uhr

    Es gibt gefühlt nur doppelte XP aber nie zbsp fünfache oder zehnfache XP. 😅😅

    0
    • HakunaTraumata 109940 XP Master User | 28.11.2025 - 14:35 Uhr
      Antwort auf Sevalot

      Glaub mir mal die gibt es gefühlt weniger als du denkst
      Jetzt hatten sie es zweimal durch Wochenende und Thanksgiving. Da hätte man auch gleich 1 Woche die doppelten xp lassen können.

      0
  4. BasDom 20240 XP Nasenbohrer Level 1 | 28.11.2025 - 13:46 Uhr

    Ja, geil. Habe aber noch einige Booster danach zur Auswahl.

    0
  5. HakunaTraumata 109940 XP Master User | 28.11.2025 - 14:35 Uhr

    Nur schade das sie wieder den Battle pass nicht mitmachen sodass wenn man bo7 spielt noch den Rest von bo6 mitnehmen kann bis 4.12

    0
  6. Economic 87425 XP Untouchable Star 3 | 28.11.2025 - 14:50 Uhr

    Die hauen volle XP und alles Content rein was sie noch haben und den Shit noch zu retten.

    Wieso nicht gleich was gscheites Releasen ? Würde weniger Arbeit geben und mehr spass machen.

    0

Hinterlasse eine Antwort