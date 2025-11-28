Call of Duty: Black Ops 7: Doppeltes EP-Event gestartet

Ein langes Wochenende läuft derzeit, zumindest in den USA, wo man das Thanksgiving-Fest feiert. Traditionell bedeutet das für Gamer, dass doppelte Erfahrungspunkte in Spielen möglich sind.

So auch Call of Duty Black Ops 7. Im Shooter von Activision könnt ihr bis zum 1. Dezember doppelte Erfahrungspunkte für euren Rang und eure Waffen erhalten. Außerdem wurde die Rate beim Verdienen von GobbleGum im Zombies-Modus verdoppelt.

Wer schneller an ein paar Freischaltungen herankommen möchte, für den ergibt sich dieses Wochenende die passende Gelegenheit dazu.