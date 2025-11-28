Call of Duty: Black Ops 7: Doppeltes EP-Event gestartet

Ein langes Wochenende läuft derzeit, zumindest in den USA, wo man das Thanksgiving-Fest feiert. Traditionell bedeutet das für Gamer, dass doppelte Erfahrungspunkte in Spielen möglich sind.
So auch Call of Duty Black Ops 7. Im Shooter von Activision könnt ihr bis zum 1. Dezember doppelte Erfahrungspunkte für euren Rang und eure Waffen erhalten. Außerdem wurde die Rate beim Verdienen von GobbleGum im Zombies-Modus verdoppelt.
Wer schneller an ein paar Freischaltungen herankommen möchte, für den ergibt sich dieses Wochenende die passende Gelegenheit dazu.
Es gibt gefühlt nur doppelte XP aber nie zbsp fünfache oder zehnfache XP. 😅😅
Glaub mir mal die gibt es gefühlt weniger als du denkst
Jetzt hatten sie es zweimal durch Wochenende und Thanksgiving. Da hätte man auch gleich 1 Woche die doppelten xp lassen können.
Läuft doch schon seit Mittwoch?
Also ich hab bis jetzt nur mit doppelten XP gezockt xD
Ja, geil. Habe aber noch einige Booster danach zur Auswahl.
Nur schade das sie wieder den Battle pass nicht mitmachen sodass wenn man bo7 spielt noch den Rest von bo6 mitnehmen kann bis 4.12
Die hauen volle XP und alles Content rein was sie noch haben und den Shit noch zu retten.
Wieso nicht gleich was gscheites Releasen ? Würde weniger Arbeit geben und mehr spass machen.