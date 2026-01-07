Call of Duty: Black Ops 7: Drei neue Maps für Saison 1 Reloaded enthüllt

Call of Duty: Black Ops 7 startet mit Saison 1 Reloaded in eine neue Multiplayer‑Runde und liefert euch drei abwechslungsreiche Karten, die unterschiedliche Spielstile bedienen.

Die neuen Schauplätze setzen auf vertikale Gefechte, industrielle Anlagen und vertraute Layouts aus früheren Teilen von Black Ops 7, wodurch die Action klar strukturiert bleibt.

Mit Yakei kommt eine brandneue Map ins Spiel, die sowohl im 6v6‑Modus als auch im 2v2‑Format genutzt wird und euch über den Dächern einer urbanen Umgebung kämpfen lässt. Parallel dazu kehrt Meltdown als überarbeitete Version zurück und führt euch erneut durch die markanten nuklearen Anlagen, die bereits in früheren Ablegern eine zentrale Rolle spielten.

Ergänzt wird das Update durch Fringe, das wieder in die Rotation aufgenommen wird und das bekannte Layout für klassische 6v6‑Matches bereitstellt.

Saison 1 Reloaded erweitert damit das Multiplayer‑Angebot von Call of Duty: Black Ops 7 um drei klar definierte Arenen, die unterschiedliche Gefechtsdynamiken ermöglichen. Die neuen Inhalte stehen ab dem 8. Januar zur Verfügung und erweitern das aktuelle Line‑up um frische Optionen für schnelle Matches.