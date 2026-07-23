Call of Duty: Black Ops 7: Drei neue Multiplayer-Karten – Das erwartet euch in Saison 5

Mit Saison 5 erwarten Spieler neue Multiplayer-Schauplätze sowie die Rückkehr einer bekannten Black-Ops-4-Karte.

Activision hat einen ersten Ausblick auf die Multiplayer-Inhalte von Saison 5 in Call of Duty: Black Ops 7 gegeben. Zum Start der neuen Saison am 23. Juli erwarten euch gleich mehrere Karten für den Mehrspielermodus.

Neu dabei sind die Maps Jubilee und Dig, während mit Frequency eine bekannte Karte aus Call of Duty: Black Ops 4 ihr Comeback feiert.

Laut Activision bietet Jubilee zahlreiche verwinkelte Bereiche und verschiedene Angriffsrouten. Auf Dig stehen intensive Gefechte auf engem Raum im Mittelpunkt, während Frequency als Neuauflage der beliebten Multiplayer-Karte aus Black Ops 4 zurückkehrt.

Ein neues Video stellt die drei Karten ausführlich vor und gibt einen ersten Eindruck von den Schauplätzen, bevor Saison 5 heute am 23. Juli startet.