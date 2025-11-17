Call of Duty: Black Ops 7: Ego-Shooter startet schwach auf Steam und bleibt weit hinter Battlefield 6 und ARC Raiders zurück

Call of Duty: Black Ops 7 erreicht zum Release nur ein Zehntel der Battlefield 6 Spielerzahl und verliert deutlich im Steam-Vergleich!

Der Steam Start von Call of Duty Black Ops 7 fällt im direkten Vergleich mit ARC Raiders und Battlefield 6 überraschend verhalten aus.

Während beide Konkurrenzspiele starke Spielerzahlen zum Launch verzeichnen, kommt Call of Duty Black Ops 7 lediglich auf etwas mehr als zehn Prozent der Battlefield 6-Einstiegsspieler und bleibt damit deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die Diskrepanz zeigt sich besonders im Vergleich zur Dynamik von Battlefield 6, das zum Release eine massiv höhere Aktivität aufweisen konnte. Auch ARC Raiders erzielt zum Start ein deutlich größeres Interesse der Community. Auf der PlayStation sieht es schon anders aus, da belegt der Shooter Platz 1 in den USA und auf der Xbox ist es Platz 4 nach Fortnite, Roblox und Minecraft.

Der Steam-Vergleich macht jedoch klar, dass Black Ops 7 im aktuellen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Engagement hinter den anderen großen Titeln dieser Veröffentlichungsphase zurückliegt.

#BlackOps7 Steam player count massively trails #ARCRaiders and #Battlefield6 on release date. Treyarch’s game has garnered just over 10 percent of #Battlefield6’s launch player count. pic.twitter.com/uCmcmHDIII — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) November 15, 2025