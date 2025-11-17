Call of Duty: Black Ops 7: Ego-Shooter startet schwach auf Steam und bleibt weit hinter Battlefield 6 und ARC Raiders zurück

Der Steam Start von Call of Duty Black Ops 7 fällt im direkten Vergleich mit ARC Raiders und Battlefield 6 überraschend verhalten aus.
Während beide Konkurrenzspiele starke Spielerzahlen zum Launch verzeichnen, kommt Call of Duty Black Ops 7 lediglich auf etwas mehr als zehn Prozent der Battlefield 6-Einstiegsspieler und bleibt damit deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Die Diskrepanz zeigt sich besonders im Vergleich zur Dynamik von Battlefield 6, das zum Release eine massiv höhere Aktivität aufweisen konnte. Auch ARC Raiders erzielt zum Start ein deutlich größeres Interesse der Community. Auf der PlayStation sieht es schon anders aus, da belegt der Shooter Platz 1 in den USA und auf der Xbox ist es Platz 4 nach Fortnite, Roblox und Minecraft.
Der Steam-Vergleich macht jedoch klar, dass Black Ops 7 im aktuellen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Engagement hinter den anderen großen Titeln dieser Veröffentlichungsphase zurückliegt.
#BlackOps7 Steam player count massively trails #ARCRaiders and #Battlefield6 on release date.
Treyarch’s game has garnered just over 10 percent of #Battlefield6’s launch player count. pic.twitter.com/uCmcmHDIII
— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) November 15, 2025
Also seit dem die IP Microsoft gehört, geht es mit dem Spiel nur noch bergab. Mit Black Ops 6 hat man schon 300 Millionen an Verlust gemacht und jetzt der grauenhafte Start von Black Ops 7. An sich freut es mich ja, das CoD gerade so von andern Spielen wie Battlefield 6 rasiert wird weil Konkurrenz ist wichtig. Anderseits heisst das wohl wieder, dass wir bald wieder eine Gamepass Preiserhöhung sehen werden. :/
GG Microsoft
Mein lieber Specht. Du zeigst mal wieder dein ausgeprägtes Zahlenverständnis.🧠😄
300 Mio. Verlust gemacht – wie geht das? Hat das Spiel 300 Mio. gekostet und man hat gar keinen Umsatz generiert? Oder hat das Spiel 500 Mio. gekostet und man hat nur 200 Mio. Umsatz generiert?
Oder kann es sein, dass das Spiel gar nicht 300 Mio. Verlust gemacht hat, sondern um 300 Mio. weniger Umsatz durch Verkäufe generiert hat?😉
Wobei man dann aber doch noch in Kalkulation aufnehmen müsste, wie viel zusätzlicher Umsatz durch den GP gemacht wurde usw.
Du weisst ganz genau worauf ich mich bei meinem Kommentar bezogen habe. Brauchst dich hier nicht dumm zu stellen. 😉
Vor allem sind auf Steam glaub Alle Cod Teile zusammen gefasst inklusive Warzone, was ein Brett! Vielleicht übernimmt ja Tencent🤣
Also wenns das Game für lau im GP gibt, ist es doch logisch sind die Steam Zahlen tief oder steh ich auf dem Schlauch?
Ja das stimmt schon, aber man muss dazu sagen, das genauso viele kurz abonnieren, suchten und wieder kündigen, aber gibt genug die auch boykottieren.
Nicht wirklich. Auf der Xbox und Battle.net ja, aber Steam hat ja nix mit dem MS Ökosystem zu tun.
Microsoft würde sich einen Gefallen tun wenn sie die Settings von COD immer wieder durchwechseln…erst paar MWs jetzt paar BOs…ist doch klar das die Leute da kein Bock mehr drauf haben.
Wie wäre es denn mal wieder mit einem Vietnam,WW1,WW2 oder Chinesischer /Japanischerkrieg gerne was neueres wie zb Afghanistan /Irak oder weiter zurück vor dem ersten WK.Es gibt so viele möglichkeiten…Aber lieber ein neues MW und BO die sind so ausgelutscht,und dann wundert man sich das die Zahlen rückläufig sind.
Was ist zb mit Slegehammer Games die hatten mal ein grandioses WWII rausgebracht,lass die Leute nochmal was alleine entwickeln.(war auch das letzte COD was ich gekauft hatte,war glaube 2017 rum?)
Ww2 war geil, aber würden die jetzt ein ww wieder rausbringen müssten die sich bf stellen und die sind gerade dabei alles weiter und weiter und weiter zu verbessern , ww müsste ein Brett werden und gegen bf werden sie abstinken, allein wegen der Zerstörung.
Cod sieht wirklich aus wie ein Kinder mobilegame, im Gegensatz zu bf6, das muss ich sagen. Ich habe cod geliebt, das wird nicht mehr zurückkommen auf dem Niveau, EA hat das wirklich schlau gemacht.
Mann muss aber auch sagen nach MW2 und MW3 war die Vorfreude riesig auf einen neuen Black Ops Teil. Treyarch macht nun mal die besten CoDs von daher war der Hype am Anfang auch so groß. Denke trotzdem das der neue Teil gut ankommt. Klar die Kampagne ist katastrophal, aber 99% der Spieler wollen den Multiplayer spielen und Zombies 😅 Ich mein es war immer am stärksten auf der Playsi, daher wird es sich schon gut verkaufen und mir persönlich macht es echt viel Spaß. Kein SBMM, gute Maps und tolles movement etc. Genieße es sehr bis wieder Infinity Ward alles raus nimmt und für noobs das Game macht 😭 Da natürlich viel Geld flöten geht durch den GP und weniger Verkäufen auf Steam ist ein anderes Thema. Ist mir aber egal 😅 Den Schuh muss sich MS selber anziehen.
Ich hoffe das wird den eine Lehre sein und die fangen mal an zu den Wurzeln zurück zu finden und wieder Games mit Liebe und Qualität abzuliefern und nicht so einen Müll wie die letzten Jahre!!! PS das einzige gute Studio ist dort ehh Infinity Ward von dem Rest kann man sich schon lange trennen.
Eine Katastrophe für Microsoft. Man wird trotzdem nur schwerlich von dem jährlichen Rhythmus abrücken können, da man die Einnahmen jedes Jahr fest eingeplant hat. Aber ein kreativer Neustart für die Serie ist zwingend notwendig.
Das Spiel wird auch zurecht von der Community abgestraft, hier hat MS ganze Arbeit geleistet.