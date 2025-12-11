Call of Duty: Black Ops 7: Ehemaliger Microsoft-Manager kündigt Revanche gegen Battlefield an

Call of Duty will zurückschlagen: Ehemaliger Microsoft-Manager kündigt Revanche gegen Battlefield an.

Nach dem Release von Call of Duty: Black Ops 7 sorgt die Franchise aktuell für Diskussionen innerhalb der Shooter-Community.

Während der Titel kommerziell erfolgreich war, fehlt ihm die mediale Präsenz und der Buzz, den frühere CoD-Spiele über mehrere Monate erzeugten.

Branchenanalysten führen dies unter anderem auf strategische Fehlentscheidungen in der Entwicklung sowie auf ein besonders hart umkämpftes Marktumfeld zurück.

Battlefield 6 und ARC Raiders setzen neue Maßstäbe, wobei Battlefield 6 das größte Launch-Ergebnis der eigenen Franchise verzeichnen konnte und ARC Raiders bisher fast acht Millionen Verkäufe erreicht hat. Auch Events wie das Fortnite-Simpsons-Crossover binden Aufmerksamkeit der Spieler, was den Fokus von CoD verringert.

Kritik von Spielern richtet sich insbesondere gegen fehlende Innovation innerhalb der Serie. Die Einführung von kosmetischen Items und non-militärischen Skins, darunter Beavis und Butthead oder Nicki Minaj beim Vorgänger, stieß auf Ablehnung eines Teils der Community, die traditionell eine realistische Militär-Ästhetik bevorzugt.

Auch die Koop-Kampagne wurde als unausgewogen und ermüdend bewertet, besonders im Solo-Spielmodus, und die ständige Online-Verbindung sowie die Nutzung von KI-gesteuerten Gegnern führten zu weiterer Kritik.

Trotz dieser Herausforderungen zeigen sich Branchenkenner optimistisch.

Der ehemalige Microsoft-Manager Mike Ybarra betonte, dass die Konkurrenz durch Battlefield und andere Shooter zu einer verbesserten Qualität von Call of Duty führen werde.

Er spricht von einem Comeback mit Revanche, das sowohl für die Spieler als auch für das Entwicklerteam positive Impulse bringen soll.