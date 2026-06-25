Call of Duty: Black Ops 7: Eine brandneue Karte und ein beliebter Klassiker kehren zurück

Mit Call of Duty: Black Ops 7 steht das nächste große Multiplayer-Update vor der Tür. Am 25. Juni startet Saison 4 Reloaded und bringt zwei weitere Karten für den Online-Modus ins Spiel.
Im Mittelpunkt steht die brandneue Karte Zenith, auf der sich Spieler in einem neuen Schauplatz packende Gefechte liefern können. Gleichzeitig feiert die überarbeitete Karte Start ihre Rückkehr und erhält für Saison 4 Reloaded einen frischen Anstrich.
Die neuen Multiplayer-Karten in Saison 4 Reloaded
- Zenith – komplett neue Multiplayer-Karte
- Start – überarbeitete Version einer bekannten Karte
Begleitend zur Ankündigung haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in beide Karten liefert und auf die bevorstehende Veröffentlichung einstimmt.
Saison 4 Reloaded startet am 25. Juni 2026 und erweitert das Multiplayer-Angebot von Call of Duty: Black Ops 7 um weitere Schlachtfelder für Online-Gefechte.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich gespannt 😀
Die Überschrift ist imho nicht ganz korrekt vom Aufbau. Eine brandneue Karte kann nicht zurückkehren *klugscheiß* ^^
Vielleicht bin ich kleinlich, aber am 25. Juni eine News um 11:30 Uhr zu schreiben, dass am 25. Juni die S04 Reloaded Karten rauskommen, ohne dabei die genaue Uhrzeit zu erwähnen ist ein bisschen suboptimal.
Für mich als Call of duty Daily Player ist klar, dass es, wie immer, um 18:00 Uhr mit den neuen Karten losgeht. Nur ein Hinweis für alle anderen wäre in dem Artikel ja auch ganz nett um die News auch vollständig zu machen. 😉
Zenith sieht ganz gut aus, Start ist eher nicht meins, ist mir einen Tick zu offen und zu wüstenartig.
Ich komm momentan gar nicht mehr hinterher. Aber Season 4 war jetzt auch nicht sehr spannend. Freu mich eigentlich eh schon mehr auf MW4.