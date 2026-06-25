Call of Duty: Black Ops 7: Eine brandneue Karte und ein beliebter Klassiker kehren zurück

Call of Duty: Black Ops 7 stellt die Multiplayer-Karten von Saison 4 Reloaded vor.

Mit Call of Duty: Black Ops 7 steht das nächste große Multiplayer-Update vor der Tür. Am 25. Juni startet Saison 4 Reloaded und bringt zwei weitere Karten für den Online-Modus ins Spiel.

Im Mittelpunkt steht die brandneue Karte Zenith, auf der sich Spieler in einem neuen Schauplatz packende Gefechte liefern können. Gleichzeitig feiert die überarbeitete Karte Start ihre Rückkehr und erhält für Saison 4 Reloaded einen frischen Anstrich.

Die neuen Multiplayer-Karten in Saison 4 Reloaded

Zenith – komplett neue Multiplayer-Karte

Start – überarbeitete Version einer bekannten Karte

Begleitend zur Ankündigung haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in beide Karten liefert und auf die bevorstehende Veröffentlichung einstimmt.

Saison 4 Reloaded startet am 25. Juni 2026 und erweitert das Multiplayer-Angebot von Call of Duty: Black Ops 7 um weitere Schlachtfelder für Online-Gefechte.