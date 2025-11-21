Call of Duty: Black Ops 7: Endgame-Aktivität ab heute für alle spielbar

1 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

In Call of Duty: Black Ops 7 könnan ab heute alle Spieler die Endgame-Aktivität spielen.

Die Koop-Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 endet bekanntlich im Endgame-Modus, in dem Spieler mehr als nur auf ihre eigenen Spielkameraden treffen.

Treyarch kündigt an, den Modus am heutigen Freitag für alle Spieler verfügbar zu machen. Er kann also unabhängig vom Fortschritt der Kampagne gespielt werden.

Allen Spielern ist es dann erlaubt, sich mit anderen zusammenzuschließen, um Ziele zu erreichen, ihre Power zu steigern, einzigartige Waffen-Camos zu verdienen und neue Bedrohungen in ganz Avalon zu bekämpfen, während sie sich durch immer schwierigere Zonen kämpfen.

Habt ihr die Kampagne samt Endgame bereits abgeschlossen, so erhaltet ihr als Bonus folgendes:

  • 3 x 1-Stunden-Token für doppelte Level-XP
  • 3 x 1-Stunden-Token für doppelte Waffen-XP
  • 3 x 1-Stunden-Token für doppelte Battle Pass-XP
  • 3 x Perkaholic GobbleGums

In der Kampagne schalten Spieler grundsätzlich folgendes frei:

  • „Irides One“ M15 MOD 0 Blaupause
  • „Phantom“ Shadow SK Blaupause
  • „Razorfire Vertex“ Ryden 45K Blaupause
  • „Grounded“ Mason Operator-Skin
  • 55.000 XP + weitere Belohnungen

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort