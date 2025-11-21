Call of Duty: Black Ops 7: Endgame-Aktivität ab heute für alle spielbar

Die Koop-Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 endet bekanntlich im Endgame-Modus, in dem Spieler mehr als nur auf ihre eigenen Spielkameraden treffen.
Treyarch kündigt an, den Modus am heutigen Freitag für alle Spieler verfügbar zu machen. Er kann also unabhängig vom Fortschritt der Kampagne gespielt werden.
Allen Spielern ist es dann erlaubt, sich mit anderen zusammenzuschließen, um Ziele zu erreichen, ihre Power zu steigern, einzigartige Waffen-Camos zu verdienen und neue Bedrohungen in ganz Avalon zu bekämpfen, während sie sich durch immer schwierigere Zonen kämpfen.
Habt ihr die Kampagne samt Endgame bereits abgeschlossen, so erhaltet ihr als Bonus folgendes:
- 3 x 1-Stunden-Token für doppelte Level-XP
- 3 x 1-Stunden-Token für doppelte Waffen-XP
- 3 x 1-Stunden-Token für doppelte Battle Pass-XP
- 3 x Perkaholic GobbleGums
In der Kampagne schalten Spieler grundsätzlich folgendes frei:
- „Irides One“ M15 MOD 0 Blaupause
- „Phantom“ Shadow SK Blaupause
- „Razorfire Vertex“ Ryden 45K Blaupause
- „Grounded“ Mason Operator-Skin
- 55.000 XP + weitere Belohnungen
