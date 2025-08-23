Call of Duty: Black Ops 7: Entwickler behalten Skin-Feedback im Auge

Von regenbogenfarbenen Einhörnern über Beavis and Butthead bis hin zu den Ninja Turtels war in Call of Duty: Black Ops 6 in Sachen Spieler-Skins so ziemlich alles vertreten, was man sich vorstellen kann.

Während sich einige Spieler über die Vielfalt der verfügbaren Skins freuten, gab es auch andere, die diese, vor allem innerhalb des Settings eines Militär-Shooters, als albern und unpassend empfanden.

Dazu, wie das Ganze im am 14. November erscheinenden Call of Duty: Black Ops 7 aussehen wird, gab jetzt Associate Creative Director Miles Leslie in einem Interview mit IGN anlässlich der Gamescom Opening Night Live einen Einblick.

Zwar wolle man mit den Skins weiterhin ein möglichst breites Publikum ansprechen, werde dazu allerdings auch das Feedback der Spieler genau im Auge behalten. Im Endeffekt versuche man alle Spieler glücklich zu machen:

„Ja, das ist eine gute Frage, und wir haben darüber nachgedacht. Ich denke, wenn man uns betrachtet, sieht man, dass wir immer auf das Feedback der Community achten.“ „Wir versuchen immer sicherzustellen, dass wir ein möglichst breites Publikum ansprechen. Ich habe das Vergnügen, seit fast 20 Jahren an Call of Duty zu arbeiten, und wir suchen ständig nach Möglichkeiten, verschiedene Zielgruppen und Fans anzusprechen, und das hat man auch gesehen: Es gibt Fans, die es wirklich lieben. Natürlich gibt es auch Fans, denen es vielleicht nicht so gut gefällt. Wir werden versuchen, das im Laufe der Zeit anzupassen, und wir nehmen dieses Feedback ernst. Aber noch einmal: Wir versuchen sicherzustellen, dass sich alle Fans in dem Spiel wiederfinden, und wir achten sehr darauf, diese schwierige Balance zu finden.“