Call of Duty: Black Ops 7: Entwickler spricht über die jüngsten Enthüllungen

Die Entwickler von Call of Duty: Black Ops 7 sprechen über die jüngsten Neuigkeiten zur Kampagne, dem Multiplayer sowie Zombies.

Die Entwicklerteams von Call of Duty: Black Ops 7 sprechen in diesem Video ausführlicher über die Koop-Kampagne für bis zu 4 Spieler, den Multiplayer mit 16 Karten sowie den Zombies-Modus.

Koop-Kampagne: Bildet Teams oder spielt solo in einer bahnbrechenden Kampagne, die euch über die Dächer des neonbeleuchteten Tokios, an die Mittelmeerküste und in die tiefsten Winkel der menschlichen Psyche führt.

Multiplayer: Am Tag der Veröffentlichung gibt es 16 elektrisierende 6v6-Karten und zwei riesige 20v20-Karten, die vom Omnimovement-System der nächsten Generation angetrieben werden.

Zombies: Betretet den legendären rundenbasierten Zombies-Modus von Treyarch, in dem der Dunkle Äther Sie in einen sich ständig verändernden Albtraum zieht, in dem die Toten keine Ruhe finden.