Call of Duty: Black Ops 7: Entwickler spricht über die jüngsten Enthüllungen

Die Entwicklerteams von Call of Duty: Black Ops 7 sprechen in diesem Video ausführlicher über die Koop-Kampagne für bis zu 4 Spieler, den Multiplayer mit 16 Karten sowie den Zombies-Modus.
Mehr aktuelle Meldungen, inklusive dem neusten Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 von der Gamescom Openig Night Live, findet ihr in unserer Übersicht.
- Koop-Kampagne: Bildet Teams oder spielt solo in einer bahnbrechenden Kampagne, die euch über die Dächer des neonbeleuchteten Tokios, an die Mittelmeerküste und in die tiefsten Winkel der menschlichen Psyche führt.
- Multiplayer: Am Tag der Veröffentlichung gibt es 16 elektrisierende 6v6-Karten und zwei riesige 20v20-Karten, die vom Omnimovement-System der nächsten Generation angetrieben werden.
- Zombies: Betretet den legendären rundenbasierten Zombies-Modus von Treyarch, in dem der Dunkle Äther Sie in einen sich ständig verändernden Albtraum zieht, in dem die Toten keine Ruhe finden.
Nach dem Video zu Spiel denke ich ich werde hier aufhören. Mich holt das Video das man ja auch im Spiel beim Starten sehen kann nicht mehr ab. Zuviel Gehopse und Roboter. Wenn Titanfall dann richtig als Titanfall 3 aber nicht so. Wenn Jump ’n Run dann richtig aber nicht so. Das was die Serie groß gemacht hat geht wirklich den Bach runter. Ein Glück das mich das neue Battlefield wieder überzeugt hat und ich gleich Bock habe wieder in einem Clan zu spielen.
Puh ich glaube die Verkaufszahlen und Spielerzahlen werden im Vergleich zu Teil 6 einbrechen. 🙈
Die Community scheint sehr genervt zu sein. Ein Kumpel der bisher ein riesen Fan von cod war hat die schnauze voll und zockt dieses Jahr Battelfield. Da ist er nicht der einzige. Ich bin neugier geworden und hab auf verschiedenen Seiten mal die Kommentare durchgelesen. Gefühl 90% schreibt cod ist so ein Schrott Spiel und fortnide Klon geworden. Die wechseln alle zu battelfield.
Vielen mögen das Zukunft setting nicht.
Das haben sie schon bei einem anderen Teil gehasst und es gehört zu den schlechtesten Teilen.
Dann das rum gehüpfe und die bescheuerten skins.
Aktuell nervt die Entscheidung das man keinen Schwierigkeitsgrad auswählen kann.
Es wird so ähnlich wie bei Destiny2.
Wenn man alleine spielt ist es am einfachsten. Wenn man es aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen möchte braucht man Mitspieler. 🤦🤦🤦🤦
Desto mehr Spieler dabei sind desto schwieriger wird es.
War seit Bo4 immer so und trotzdem hat es jeder gekauft, aber diesmal gibt’s halt Battlefield in voller Pracht, das könnte definitiv ein Schlag werden. Bin seit 2 Jahren (mit kurzer Unterbrechung) cod frei und stolz drauf, auf weitere Jahre🦾
Perfekte Lösung für alle: lässt den Multiplayer weg und liefert einfach nur eine geile Kampagne. Dann ist Schluss mit dem Fortnite Vergleich (wobei, ist Fortnite nicht immer noch Sau beliebt?!) und die Jetpacks sind da dann auch weniger das Problem.
Der Trailer hat mir den letzten funken Lust und Hoffnung genommen den ich noch hatte in dieses CoD.Sollen die ihren bunten,Robo,Future Quatsch selber spielen.Da sieht BF deutlich attraktiver aus…
Vorbestellt ist es zwecks Beta Code und am Ende werde ich es sowieso kaufen und spielen.
Finde auch 2035 ist mal was anderes
Muss zugeben, dass ich Lust darauf bekommen habe, obwohl ich nicht so der Zukunfts CoD Typ bin.