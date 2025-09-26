Call of Duty: Black Ops 7: Erste Multiplayer-Maps in Japan enthüllt

4 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 führt Multiplayer-Karten für Japan ein! Neue Maps „Toshin“ und „Den“ bringen futurisches Tokio und ein japanisches Schloss ins Spiel.

Activision, Treyarch und Beenox haben neue Multiplayer-Maps für Call of Duty: Black Ops 7 vorgestellt, die in Japan angesiedelt sind.

Die Map Toshin zeigt Tokio im Jahr 2035 mit klar strukturierten Lanes und markanten Schauplätzen wie einem Karaoke-Bar, einem Katzen-Café und sogar einem entgleisten Zug.

Die Map Den bietet hingegen ein traditionelleres Setting außerhalb der Stadt: ein japanisches Schloss, das als Gildenbasis dient.

Mit diesen beiden Maps bringt Black Ops 7 frischen Wind in das Multiplayer-Erlebnis und kombiniert urbane Neon-Atmosphäre mit historischem Setting – perfekt für schnelle Feuergefechte und taktische Gefechte gleichermaßen.

Call of Duty: Black Ops 7 Release-Infos

  • Launch: 14. November 2025
  • Early Access Beta: ab 2. Oktober
  • Open Beta: ab 5. Oktober
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Xbox + Steam + Battle.net), Xbox Cloud, PlayStation 5, PlayStation 4
  • Day One im Xbox Game Pass

  1. Katanameister 205420 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.09.2025 - 12:03 Uhr

    Finde diese japanischen Karten gut, scheinen auch nicht so weitläufig und eher eng gehalten zu sein.

    0

