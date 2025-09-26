Call of Duty: Black Ops 7: Erste Multiplayer-Maps in Japan enthüllt

Activision, Treyarch und Beenox haben neue Multiplayer-Maps für Call of Duty: Black Ops 7 vorgestellt, die in Japan angesiedelt sind.
Die Map Toshin zeigt Tokio im Jahr 2035 mit klar strukturierten Lanes und markanten Schauplätzen wie einem Karaoke-Bar, einem Katzen-Café und sogar einem entgleisten Zug.
Die Map Den bietet hingegen ein traditionelleres Setting außerhalb der Stadt: ein japanisches Schloss, das als Gildenbasis dient.
Mit diesen beiden Maps bringt Black Ops 7 frischen Wind in das Multiplayer-Erlebnis und kombiniert urbane Neon-Atmosphäre mit historischem Setting – perfekt für schnelle Feuergefechte und taktische Gefechte gleichermaßen.
Call of Duty: Black Ops 7 Release-Infos
- Launch: 14. November 2025
- Early Access Beta: ab 2. Oktober
- Open Beta: ab 5. Oktober
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Xbox + Steam + Battle.net), Xbox Cloud, PlayStation 5, PlayStation 4
- Day One im Xbox Game Pass
Weitere Eindrücke:
Finde diese japanischen Karten gut, scheinen auch nicht so weitläufig und eher eng gehalten zu sein.
Sangri La✌️
Japanischer Style gefällt mir sehr gut. Der Style und Farben passen zu Black OPs
Japan scheint echt im kommen zu sein 👍🏻