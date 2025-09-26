Call of Duty: Black Ops 7: Erste Multiplayer-Maps in Japan enthüllt

Call of Duty: Black Ops 7 führt Multiplayer-Karten für Japan ein! Neue Maps „Toshin“ und „Den“ bringen futurisches Tokio und ein japanisches Schloss ins Spiel.

Activision, Treyarch und Beenox haben neue Multiplayer-Maps für Call of Duty: Black Ops 7 vorgestellt, die in Japan angesiedelt sind.

Die Map Toshin zeigt Tokio im Jahr 2035 mit klar strukturierten Lanes und markanten Schauplätzen wie einem Karaoke-Bar, einem Katzen-Café und sogar einem entgleisten Zug.

Die Map Den bietet hingegen ein traditionelleres Setting außerhalb der Stadt: ein japanisches Schloss, das als Gildenbasis dient.

Mit diesen beiden Maps bringt Black Ops 7 frischen Wind in das Multiplayer-Erlebnis und kombiniert urbane Neon-Atmosphäre mit historischem Setting – perfekt für schnelle Feuergefechte und taktische Gefechte gleichermaßen.

Call of Duty: Black Ops 7 Release-Infos

Launch: 14. November 2025

Early Access Beta: ab 2. Oktober

Open Beta: ab 5. Oktober

Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Xbox + Steam + Battle.net), Xbox Cloud, PlayStation 5, PlayStation 4

Day One im Xbox Game Pass

Weitere Eindrücke: