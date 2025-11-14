Call of Duty: Black Ops 7: Erste Wertungen der Fachpresse

Die ersten Wertungen der Fachpresse zum Shooter Call of Duty: Black Ops 7 sind eingetroffen.

Call of Duty: Black Ops 7 ist ab sofort weltweit erhältlich. Der nächste Teil der Shooter-Reihe ist für Spieler mit Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass im Abonnement inbegriffen.

Zum heutigen Launch sind die ersten Testberichte der Fachpresse eingetroffen. Die unten im Medaillenspiegel aufgeführten Wertungen beziehen sich teilweise nur auf die Kampagne.

Call of Duty: Black Ops 7 – Medaillenspiegel

Hardcore Gamer 90/100

COGconnected 90/100

XboxEra 9/10

Multiplayer.it 85/100

IGN Italy 8/10

GameSpot 7/10 (Kampagne)

CGMagazine 7/10

IGN USA 6/10 (Kampagne)

5/5 Wertungen

Windows Central 4,5/5