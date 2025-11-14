Call of Duty: Black Ops 7: Erste Wertungen der Fachpresse

Call of Duty: Black Ops 7 ist ab sofort weltweit erhältlich. Der nächste Teil der Shooter-Reihe ist für Spieler mit Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass im Abonnement inbegriffen.
Zum heutigen Launch sind die ersten Testberichte der Fachpresse eingetroffen. Die unten im Medaillenspiegel aufgeführten Wertungen beziehen sich teilweise nur auf die Kampagne.
Call of Duty: Black Ops 7 – Medaillenspiegel
- Hardcore Gamer 90/100
- COGconnected 90/100
- XboxEra 9/10
- Multiplayer.it 85/100
- IGN Italy 8/10
- GameSpot 7/10 (Kampagne)
- CGMagazine 7/10
- IGN USA 6/10 (Kampagne)
5/5 Wertungen
- Windows Central 4,5/5
Ein paar Runden gespielt und ich muss sagen es ist wie erwartet der letzte Müll 🤣
Heißt nicht umsonst Call of Crap. 😜
Kampagne werde ich die Tage mit PC Gamepass durchspielen, aber den Multiplayer hab ich erst gar nicht installiert.
Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Mir macht es einen Riesenspaß. Ich spiele es mit einem Kumpel im Koop.
Glaube, das ist die gesündeste Variante👍🏼 Viel spass bei der Kampagne.
Ja ist das beste meine Frau spielt es ich definitiv nicht auch die Kampagne können die sich an ihren Arsch klatschen 🤣
Da spiele ich lieber richtig gute Spiele wie Anno 117
Bin gespannt auf dein kleines Review nach 50 Gameplay Stunden, dir weiterhin viel spass🦾
Danke dir
Black Ops 7: IGN USA 6/10
Battlefield 6: IGN USA 5/10
Ich gebe nix auf die „Fachpresse“ der größte Teil davon hat eh keine Ahnung und bewertet nur Müll die niemanden interessieren
So sieht es aus.
Bei Battlefield haben die die Snipershots kritisiert “ das diese nicht richtig connecten“ und haben nicht bemerkt, daß der Scaler auf 200 Meter eingestellt ist, obwohl der Gegner 30 Meter entfernt war🤣🤣
Sniper Headshots bei Bf, sind crazy befriedigend.
Volle Zustimmung! Viele Wertungen sind gekauft, da wette ich drauf
Sicherlich wie immer, mindestens 2 Jahre COD frei werde ich bleiben, eher 3.
Bf kriegt meine volle Aufmerksamkeit
Sind ja durchaus gute Wertungen.
Bis jetzt sind aber noch nicht sehr viele test veröffentlicht worden.
Ziemlich durchwachsen die Wertungen. Witzig das geht von ca. 60% bis ca. 90% Gut, Spiele sind halt Geschmacksache.
Ein in China umfallender Reissack wäre für mich tatsächlich interessanter. Kampagne ist viel zu kurz und der PvP von Cheatern verseucht.
Nö Danke, Ich passe ebenso wie bei den letzten jährlichen Updates von CoD.
Noch schlechter als BO6…Da bleib ich bei BF und hoffe auf Infinity Ward nächstes Jahr
Bin gestern eingestartet.
Grafisch / Technisch wieder ein absolutes brett –> sieht sehr beeindruckend aus.
Gameplay auch wieder super smooth.
Story kann ich noch nichts zu sagen, ist zu früh im Spiel.