Call of Duty: Black Ops 7: Exakter Release-Termin im November durchgesickert

Dealabs berichtet, dass Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 veröffentlicht wird.
Der neue Teil der beliebten Shooter-Reihe wird von Treyarch entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie für die älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One.
Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist zum Start nicht geplant, obwohl Microsoft und Nintendo seit 2023 eine Vereinbarung zur Veröffentlichung von Call-of-Duty-Titeln auf Nintendo-Plattformen getroffen haben. Ob eine spätere Portierung erfolgt, ist derzeit nicht bekannt.
Die vollständige Enthüllung des Spiels ist für den 19. August 2025 im Rahmen der Opening Night Live auf der Gamescom angekündigt. Vorbestellungen für digitale und physische Editionen sollen ab dem 20. August möglich sein. Der Preis liegt laut aktuellen Informationen bei 79,99 Euro.
Call of Duty: Black Ops 7 ist dazu ab dem ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nunja schon seit über einem Monat weiß man durch einen bestimmten Call of Duty leaker das es am 14.11 kommt
Und dieses leaker hatte bisher immer recht
ohhh ein COD kommt im November die News schlägt ein wie ne Bombe..
Beta Testen ma schauen wie die Maps sind. BF oder COD eins wirds werden
Werde es dann direkt im Game Pass zocken, könnte diesmal was anderes sein mit dem Zukunftsansatz als die anderen Teile, eventuell hat eines der Enden aus BO6 Zombies the Reckoning sogar eine Relevanz im kommenden Teil 🤔, bin gespannt.
Warum eigentlich keine switch2 Version?
Hätten die doch Nintendo auch von Anfang an mitnehmen sollen, vorausgesetzt ist technisch machbar.
Wenn es auf einer one S läuft, dann auf der switch2 mit Sicherheit auch.
Eigentlich hat man ja sogar Nintendo 10 jahre call of duty vertraglich zugesichert 🤷
Theoretisch ja, in der Praxis haben die Chips die in Handhelds sind aber auch ihre Tücken.
Weil das müll ist
Bin primär auf die Kampagne gespannt. Ein schöner Actionkracher in den kalten Wintermonaten, perfekt🙂
Mir gefällt nicht, dass es wieder in der Zukunft spielt. Wenn ich es zocken werde, dann nur Kampagne und Zombies.🤷♂️
muss sagen die Grafik von BO6 ist gar nicht mal so übel vor allem die Effekte sind ziemlich Geil aber die Maps könnten besser sein, zwingt jedenfalls meine aktuelle 4070 super auf 3440×1440 ziemlich in die Knie alles auf max. Die 5070ti ist auf dem Weg und die wird für mehr als 100fps auch nicht reichen.
Ja die Grafik ist nicht schlecht aber eine zerstörbare Umgebung würde echt was her machen
Es ist einfach der falsche Weg den sie einschlagen und dann noch die skins wo sie sich dran klammern und die echt nervig sind und es wird schlimmer solange Leute das kaufen