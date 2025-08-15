Call of Duty: Black Ops 7: Exakter Release-Termin im November durchgesickert

Zu Call of Duty: Black Ops 7 ist das exakte Veröffentlichungsdatum durchgesickert!

Dealabs berichtet, dass Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 veröffentlicht wird.

Der neue Teil der beliebten Shooter-Reihe wird von Treyarch entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie für die älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One.

Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist zum Start nicht geplant, obwohl Microsoft und Nintendo seit 2023 eine Vereinbarung zur Veröffentlichung von Call-of-Duty-Titeln auf Nintendo-Plattformen getroffen haben. Ob eine spätere Portierung erfolgt, ist derzeit nicht bekannt.

Die vollständige Enthüllung des Spiels ist für den 19. August 2025 im Rahmen der Opening Night Live auf der Gamescom angekündigt. Vorbestellungen für digitale und physische Editionen sollen ab dem 20. August möglich sein. Der Preis liegt laut aktuellen Informationen bei 79,99 Euro.

Call of Duty: Black Ops 7 ist dazu ab dem ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich.