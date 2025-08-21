Call of Duty: Black Ops 7: Exklusive Müllermilch-Flasche gewährt frühen Zugang zur Open-Beta

Erhaltet frühen Zugang zur Open-Beta von Call of Duty: Black Ops 7 mit der exklusiven Müllermilch-Flasche.

Call of Duty: Black Ops 7 wurde am 19. August während der Opening Night Live auf der gamescom 2025 offiziell vorgestellt. Doch die Action ist noch nicht vorbei!

Besucher der gamescom aufgepasst: Eine einzigartige, in Zusammenarbeit mit Müllermilch gestaltete Erfahrung am Call of Duty-Stand in Halle 7 der Kölnmesse rundet eure ersten Eindrücke mit dem Titel ab.

Als besonderes Highlight können die Besucher des Messestands eine limitierte Müllermilch-Flasche zu Black Ops 7 erhalten. Die Flaschen sind auf der gamescom kostenlos erhältlich und enthalten einen Code für die Beta des Spiels, die im Herbst startet (solange der Vorrat reicht).

Call of Duty: Black Ops 7 kann zwar nicht vor Ort angespielt werden, aber der Stand bietet euch trotzdem eine Reise in die düstere Atmosphäre des Spiels – mit einem ikonischen Verhörraum und einer immersiven 360-Grad-Fotomöglichkeit.

Call of Duty: Black Ops 7 – Open-Beta

Vorabzugang ab 2. Oktober

Offene Beta für alle Spieler ab 5. Oktober

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation®4 und auf PC über Xbox PC, Battle.net und Steam. Außerdem könnt ihr das Spiel am ersten Tag mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass spielen.