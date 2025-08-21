Call of Duty: Black Ops 7: Exklusive Müllermilch-Flasche gewährt frühen Zugang zur Open-Beta

Call of Duty: Black Ops 7 wurde am 19. August während der Opening Night Live auf der gamescom 2025 offiziell vorgestellt. Doch die Action ist noch nicht vorbei!
Besucher der gamescom aufgepasst: Eine einzigartige, in Zusammenarbeit mit Müllermilch gestaltete Erfahrung am Call of Duty-Stand in Halle 7 der Kölnmesse rundet eure ersten Eindrücke mit dem Titel ab.
Als besonderes Highlight können die Besucher des Messestands eine limitierte Müllermilch-Flasche zu Black Ops 7 erhalten. Die Flaschen sind auf der gamescom kostenlos erhältlich und enthalten einen Code für die Beta des Spiels, die im Herbst startet (solange der Vorrat reicht).
Call of Duty: Black Ops 7 kann zwar nicht vor Ort angespielt werden, aber der Stand bietet euch trotzdem eine Reise in die düstere Atmosphäre des Spiels – mit einem ikonischen Verhörraum und einer immersiven 360-Grad-Fotomöglichkeit.
Call of Duty: Black Ops 7 – Open-Beta
- Vorabzugang ab 2. Oktober
- Offene Beta für alle Spieler ab 5. Oktober
Call of Duty: Black Ops 7 erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation®4 und auf PC über Xbox PC, Battle.net und Steam. Außerdem könnt ihr das Spiel am ersten Tag mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass spielen.
kann man dann mit Kühe schießen?
Finde solche Aktionen nicht übel 🐮👍, bin aber bei der Beta wohl nicht dabei.
Kauf mir jetzt keine zuckermilch für ne beta.
Hast du die News gelesen oder nur die Überschrift? ^^
Wäre interessant zu wissen ob das Schokolade ist oder eine andere Sorte 🤔
Holt euch die exklusive Müller Milchreis Edition für 99.- und sichert auch Closed Beta Zugriff am 2.10 und 5 Day Vorabzugang ab 09.11 und die exklusiven Müller Milchreis Skins !!!
Politisch geht müllermilch dieses Jahr wirklich einige Risiken ein…Aber sie werden sich dabei wohl schon was denken…