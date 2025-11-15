Call of Duty: Black Ops 7: Express ist zurück und übertrifft Black Ops 2 im Remake-Vergleich

Der Vergleich zwischen Call of Duty Black Ops 7 und Black Ops 2 fokussiert sich auf das Remake der beliebten Multiplayerkarte Express, die ursprünglich in Black Ops 2 zu den meistgespielten Maps gehörte.
In Call of Duty Black Ops 7 erlebt ihr eine vollständig überarbeitete Version von Express, die mit verbesserten Texturen, realistischer Beleuchtung und detaillierten Umgebungen überzeugt. Trotz der grafischen Modernisierung bleibt die ikonische Struktur der Map erhalten, sodass ihr die bekannten Wege, Deckungen und strategischen Punkte weiterhin nutzen könnt.
Der Vergleich zwischen Call of Duty Black Ops 7 und Black Ops 2 zeigt, wie das Remake den ursprünglichen Spielspaß beibehält, während gleichzeitig das Spielerlebnis durch moderne Effekte und eine verbesserte Performance intensiviert wird.
Durch die gelungene Kombination aus klassischem Leveldesign und technischer Aufwertung bietet Call of Duty Black Ops 7 ein Express Remake, das sowohl Veteranen als auch neue Spieler begeistert und die zentrale Rolle der Map innerhalb der Call of Duty Serie eindrucksvoll unterstreicht.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nette Karte, gehört aktuell zu meinen Favoriten
Ja keine Ahnung bin er so der MW Fan mag die bo Teil nicht wirklich
Naja bis auf BO1-3 hat man auch nichts verpasst,im übrigen denke ich genau so über die modern Warfare Reihe.
Seit 2019 gefühlt nix verpasst
Die Kampagne soll richtig gelungen sein. 🙈
🤭
Habe ich auch schon gelesen 😅
Ich mag es wenn die Karten so japanisch angehaucht sind
Sind die meiner Ansicht nach besten Karten.
Sieht gut aus, hatte aber leider noch nicht das Vergnügen mal eine Runde dort zu spielen.
Hmmmm…. ganz ehrlich, irgendwie gefällt mir die alte besser, die neue ist viel zu clean
Hab gestern mehrere Stunden im Multiplayer sowie Kampagne verbracht und ja es macht Spaß hab zwar kein Vergleich zu den Vorgängern Black Ops 6 und MW 3 weil ich diese ausgelassen habe aber zu den älteren sehr wohl… die Kampagne ist definitiv auf koop ausgelegt wer hier meint den einsamen Wolf spielen zu müssen ist selbst schuld das ist vom Entwickler Team nicht so gewollt… die koop Kampagne klappt übrigens wunderbar online mit Randoms! Diesen quatsch mit offline stellen usw. braucht wirklich keiner.
Auf Steam scheint es nicht so erfolgreich zu sein. Ein wenig war das ja schon zu erwarten.
Nur 46,67% positive Bewertungen und gerade mal Rang 4 in den Verkaufscharts. Selbst Escape from Tarkov liegt gerade mit 15% Sale vor dem Spiel. ARC Raiders sowieso und das könnte auch ein Hauptproblem für das Spiel werden.
Mal sehen, wann es hinter Battlefield fällt. Das ist besser bewertet und hat mehr als doppelt so viele Spieler. Aber ich denke, dass ARC Raiders gerade beiden Spielen zu schaffen macht. Damit haben EA und Microsoft bestimmt nicht gerechnet.
Ich hab die Kampagne fast durch.
Finde sie als SP echt gut.
Habe ein paar Level Koop gespielt, hat mir garnicht gefallen. Nur rennen, wildes Geballer. Von Koop keine Spur. Ist mit Freunden sicherlich besser.
Multiplayer macht echt Bock aber ich hab jetzt mal die Kampagne angefangen..Oh mein Gott…was schlecht 😂😂 Da durften wohl die Praktikanten ran..