Call of Duty: Black Ops 7: Fallout Crossover erobert CoD

Fallout x Call of Duty startet am 8. Januar mit einem großen Mid‑Season‑Update in Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone und bringt eine ganze Welle an Wasteland‑Content ins Spiel.

Die Zusammenarbeit liefert neue Fallout‑Operator, darunter Maximus, frische Waffen wie die Sturmwolf 45, zusätzliche Blueprints, Camos und neue Finishing Moves, die das Event Pass‑System erweitern.

Die Inhalte orientieren sich stark an der ikonischen Fallout‑Ästhetik und setzen auf markante Elemente aus dem Ödland.

Im Multiplayer erwartet euch der limitierte Modus Ghoul Infection, begleitet von der neuen Map‑Variante Vault Town, die das bekannte Setting in ein Fallout‑Szenario verwandelt.

Der Zombies‑Modus erhält mit Project RADS ein eigenes LTM, während Warzone mit Power Armor Royale ein thematisch passendes Event erhält, das die Fallout‑Atmosphäre direkt ins Battle Royale überträgt. Parallel dazu läuft das Quantum Exchange Event, das zusätzliche Belohnungen aus dem Wasteland freischaltet.

Mit Season 01 Reloaded führt Call of Duty außerdem neue Win‑Streak‑Camos ein, die in Battle Royale und Resurgence freigespielt werden können. In Battle Royale schaltet ihr nach zehn Siegen das statische Neon Pulse frei, während 25 Siege das animierte Retro Blaze bringen. Resurgence setzt die Messlatte höher: 30 Siege belohnen mit Shock Rift, 50 Siege mit dem animierten Inferno Loop. Die Camos sind exklusiv an Siegesserien gebunden und dienen als sichtbares Prestige‑Symbol im gesamten Spiel.

Call of Duty – Win Streak Camos

Battle Royale:

10 consecutive wins → Neon Pulse (Static Camo)

25 consecutive wins → Retro Blaze (Animated Camo)

Resurgence:

30 consecutive wins → Shock Rift (Static Camo)

50 consecutive wins → Inferno Loop (Animated Camo)

Das Mid‑Season‑Update erweitert zusätzlich alle vier Kernbereiche des Spiels mit neuen Maps, Modi, Herausforderungen und Loadout‑Items. Mit dem Deathclaw Hunt World Event, S.P.E.C.I.A.L.‑Chaos im Multiplayer und weiteren Fallout‑Elementen entsteht ein Crossover, das die Welt des Ödlands nahtlos in das Call‑of‑Duty‑Universum integriert und die Saison mit einem markanten Highlight eröffnet.

Zahlreiche weitere Informationen findet ihr im Call of Duty Blog. Hier gibt es den offiziellen Trailer zu sehen: