Call of Duty: Black Ops 7: Festliche 2XP‑Aktion gestartet

17
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch doppelte XP.

Die Feiertage bringen in Call of Duty: Black Ops 7 wieder reichlich Geschenke für euch. Treyarch hat eine neue 2XP‑Aktion gestartet, die euch ab sofort schnelleren Fortschritt in allen Modi ermöglicht.

Was euch erwartet

  • Doppelte XP für euren Spieler‑Level
  • Doppelte Waffen‑XP für schnelleres Freischalten von Aufsätzen
  • Doppelte Verdienstrate für Kaugummis im Zombies‑Modus – ein Feature, das bereits in früheren Events wie dem Thanksgiving‑Double‑XP‑Event genutzt wurde

Die Aktion läuft bis zum 2. Januar, sodass ihr über die Feiertage reichlich Zeit habt, eure Loadouts zu perfektionieren, Waffen zu leveln und eure Zombies‑Strategien zu verbessern.

    • DayWalkerCB 8365 XP Beginner Level 4 | 26.12.2025 - 10:50 Uhr
      Antwort auf Economic

      Das frage ich mich auch. Das nervt und ich verstehe nicht warum bei BO6 einfach nichts mehr kommt. Ich habe zwar noch ein paar Doppel XP Token aber nicht mehr lange.

      0
      • Economic 89705 XP Untouchable Star 4 | 26.12.2025 - 12:24 Uhr
        Antwort auf DayWalkerCB

        Hab meine XP Tocken gestern auch durchgelassen. Maps kommt da sicher nichts mehr ein Patch von 2 GB kam kürzlich. Hauptsache konfrontation Mospit bleib in der Playlist, Stakeout 24/7 wäre wieder gut, schaut nicht so wie sie an der Playlist noch was ändern..

        0
    • HakunaTraumata 112600 XP Scorpio King Rang 2 | 26.12.2025 - 11:02 Uhr
      Antwort auf Economic

      Wird Nix mehr kommen. Support eingestellt wenn neues Spiel kommt. War bei den anderen Teilen auch immer so

      0
  2. Rotten 89285 XP Untouchable Star 4 | 26.12.2025 - 11:00 Uhr

    Heute Abend könnte et klappen das ik ein paar Runden spiele 😅✌🏻 das nehm ik mit, danke für die Info

    0
  4. HakunaTraumata 112600 XP Scorpio King Rang 2 | 26.12.2025 - 11:03 Uhr

    Bis auf ein Wochenende immer doppelte xp Weekends gewesen. Könnten sie ja eigentlich direkt anlassen bis zum neuen Call of Duty

    0
    • Phex83 131040 XP Elite-at-Arms Bronze | 26.12.2025 - 11:28 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Schon komisch, wie viele 2XP Events die dieses Jahr raushauen… so werde ich meine Token jedenfalls nicht los

      0
  5. JohnWick 78505 XP Tastenakrobat Level 4 | 26.12.2025 - 11:06 Uhr

    Allen viel Spaß beim Event.
    Ich bleibe lieber bei Battlefield 6

    1
  6. Toxic Growler 22350 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.12.2025 - 11:46 Uhr

    Ich hab so viele Doppel xp Token und knapp 4000 CoD Points und ich mag das Spiel nicht. Nervt etwas

    0
  8. DerOpaZockt 81120 XP Untouchable Star 1 | 26.12.2025 - 12:56 Uhr

    Ich weiß nicht, wann ich in den nächsten Tagen auch noch für dieses Game Zeit finden soll. Aber warten wir es mal ab.

    0

