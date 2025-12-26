Call of Duty: Black Ops 7: Festliche 2XP‑Aktion gestartet

Die Feiertage bringen in Call of Duty: Black Ops 7 wieder reichlich Geschenke für euch. Treyarch hat eine neue 2XP‑Aktion gestartet, die euch ab sofort schnelleren Fortschritt in allen Modi ermöglicht.
Was euch erwartet
- Doppelte XP für euren Spieler‑Level
- Doppelte Waffen‑XP für schnelleres Freischalten von Aufsätzen
- Doppelte Verdienstrate für Kaugummis im Zombies‑Modus – ein Feature, das bereits in früheren Events wie dem Thanksgiving‑Double‑XP‑Event genutzt wurde
Die Aktion läuft bis zum 2. Januar, sodass ihr über die Feiertage reichlich Zeit habt, eure Loadouts zu perfektionieren, Waffen zu leveln und eure Zombies‑Strategien zu verbessern.
Was ist mit BO6 double XP ?
Das frage ich mich auch. Das nervt und ich verstehe nicht warum bei BO6 einfach nichts mehr kommt. Ich habe zwar noch ein paar Doppel XP Token aber nicht mehr lange.
Weil das bisher immer so war. Wenn ein neuer Teil kommt interessiert Activision der alte nicht mehr
Hab meine XP Tocken gestern auch durchgelassen. Maps kommt da sicher nichts mehr ein Patch von 2 GB kam kürzlich. Hauptsache konfrontation Mospit bleib in der Playlist, Stakeout 24/7 wäre wieder gut, schaut nicht so wie sie an der Playlist noch was ändern..
Spielen noch soviele bo6 ?
Wird Nix mehr kommen. Support eingestellt wenn neues Spiel kommt. War bei den anderen Teilen auch immer so
Heute Abend könnte et klappen das ik ein paar Runden spiele 😅✌🏻 das nehm ik mit, danke für die Info
Sehr gut, nehme ich mit.
Bis auf ein Wochenende immer doppelte xp Weekends gewesen. Könnten sie ja eigentlich direkt anlassen bis zum neuen Call of Duty
Schon komisch, wie viele 2XP Events die dieses Jahr raushauen… so werde ich meine Token jedenfalls nicht los
Allen viel Spaß beim Event.
Ich bleibe lieber bei Battlefield 6
Und ich bei Arc Raiders 👌🏻
Ich hab so viele Doppel xp Token und knapp 4000 CoD Points und ich mag das Spiel nicht. Nervt etwas
Gamepass sei dank😉, ich kauf nur ca. 1-2 Spiele im Jahr die nicht nerven 😅
Die Spieler freut das, mir ist es egal.
Ich weiß nicht, wann ich in den nächsten Tagen auch noch für dieses Game Zeit finden soll. Aber warten wir es mal ab.
wird taktisch mitgenommen