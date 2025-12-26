Call of Duty: Black Ops 7: Festliche 2XP‑Aktion gestartet

Die Feiertage bringen in Call of Duty: Black Ops 7 wieder reichlich Geschenke für euch. Treyarch hat eine neue 2XP‑Aktion gestartet, die euch ab sofort schnelleren Fortschritt in allen Modi ermöglicht.

Was euch erwartet

Doppelte XP für euren Spieler‑Level

für euren Spieler‑Level Doppelte Waffen‑XP für schnelleres Freischalten von Aufsätzen

für schnelleres Freischalten von Aufsätzen Doppelte Verdienstrate für Kaugummis im Zombies‑Modus – ein Feature, das bereits in früheren Events wie dem Thanksgiving‑Double‑XP‑Event genutzt wurde

Die Aktion läuft bis zum 2. Januar, sodass ihr über die Feiertage reichlich Zeit habt, eure Loadouts zu perfektionieren, Waffen zu leveln und eure Zombies‑Strategien zu verbessern.