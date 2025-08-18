Call of Duty: Black Ops 7: Finale Kampagnenmission mit 32 Spielern – Gerücht

Verschmelzen die Kampagne und der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 7? Laut den neusten Gerüchten ist dies der Fall.
Angeblich wird die finale Mission der Kampagne in einer Extraktionsmission mit 32 Spielern münden. Das berichtet Insider Gaming unter Berufung auf eine anonyme Quelle.
Die finale Mission des Einzelspielers wird im Mehrspieler auf der Karte „Avalon“ stattfinden. Sie war ursprünglich als Karte für den Modus Battle Royale geplant, ist aber nun die zwölfte und letzte Mission in der Kampagne des Shooters, die auch im Koop mit 4 Spielern erlebt werden kann.
Angeblich sind einige interessante Orte in Avalon Teil der Kampagne, die ganze Karte wird aber erst i der letzten Mission vorhanden sein.
Die Spieler müssen, wie bei einem Extraction-Shooter, Ziele erfüllen und sich dann wohl typischerweise auch zurückziehen. Die genauen Details sind nicht bekannt. Allerdings soll die Mission schwer schwierig sein und der Fortschritt des Charakters verloren gehen, wenn ihr und euer Team getötet werdet.
Was genau an der Sache dran ist, erfahren wir möglicherweise diese Woche im Rahmen der Gamescom.
Ähnelt an DMZ
Aber auch das übliche wird sein wenn keine 32 Leute gleichzeitig die Kampagne spielen dann wird das wohl mit Bots aufgefüllt
Weiß jemand ab wann man Delta force auf xbox laden kann?
Ab morgen.
Sorry, kein Verständnis. wenn es eine Einzelspielerkampagne ist, dann bitte auch bis zum Schluss und dann eventuell mit 31 Bots rumzulaufen ist ja wohl auch Blödsinn.
Das wird doch nur bei Release gezockt. Reine Ressourcenverschwendung sollen lieber die MP Maps besser machen.
Man bräuchte mal wieder eine richtige MP Kampagne wie bei Ghost Recon Advanced Warfighter (GRAW).
War mit 16 Leuten chaotisch aber unterhaltsam.
Bitte nicht.
Sorry aber das wäre ja der letzte scheiß💩wenn ich COD BO7 nicht als Einzelspielerkampagne beenden könnte und ich ja dann gezwungen wäre mit 31 anderen das Spielern MP zu gehen was ich aber garnicht möchte🤷🏼♂️😏✌️.