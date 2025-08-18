Call of Duty: Black Ops 7: Finale Kampagnenmission mit 32 Spielern – Gerücht

Das Finale der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 soll eine Extraktionsmission mit 32 Spielen sein.

Verschmelzen die Kampagne und der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 7? Laut den neusten Gerüchten ist dies der Fall.

Angeblich wird die finale Mission der Kampagne in einer Extraktionsmission mit 32 Spielern münden. Das berichtet Insider Gaming unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

Die finale Mission des Einzelspielers wird im Mehrspieler auf der Karte „Avalon“ stattfinden. Sie war ursprünglich als Karte für den Modus Battle Royale geplant, ist aber nun die zwölfte und letzte Mission in der Kampagne des Shooters, die auch im Koop mit 4 Spielern erlebt werden kann.

Angeblich sind einige interessante Orte in Avalon Teil der Kampagne, die ganze Karte wird aber erst i der letzten Mission vorhanden sein.

Die Spieler müssen, wie bei einem Extraction-Shooter, Ziele erfüllen und sich dann wohl typischerweise auch zurückziehen. Die genauen Details sind nicht bekannt. Allerdings soll die Mission schwer schwierig sein und der Fortschritt des Charakters verloren gehen, wenn ihr und euer Team getötet werdet.

Was genau an der Sache dran ist, erfahren wir möglicherweise diese Woche im Rahmen der Gamescom.