Call of Duty: Black Ops 7: Fliegende Eindrücke der Launch-Karten für Multiplayer und Zombies

Zum Launch werdet ihr diese Launch-Karten im Multiplayer und Zombies von Call of Duty: Black Ops 7 spielen können.

In zwei neuen Videos zeigen euch Treyarch und Activision Rundflüge über die Karten für den Multiplayer, die zum Launch des Shooters Call of Duty: Black Ops 7 spielbar sein werden.

Im Video werden diese Karten gezeigt: Colossus, Den, Express, Hjacked, Homestead, Paranoia, Raid, Retrieval, Scar und Flagship.

Multiplayer-Karten zum Launch:

Werft außerdem einen Blick auf die wichtigsten Orte von Ashes of the Damned, der der Launch-Karte für den rundenbasierten Zombies-Modus.

Zombies-Karte Ashes of the Damned: