Call of Duty: Black Ops 7: Fliegende Eindrücke der Launch-Karten für Multiplayer und Zombies

In zwei neuen Videos zeigen euch Treyarch und Activision Rundflüge über die Karten für den Multiplayer, die zum Launch des Shooters Call of Duty: Black Ops 7 spielbar sein werden.
Im Video werden diese Karten gezeigt: Colossus, Den, Express, Hjacked, Homestead, Paranoia, Raid, Retrieval, Scar und Flagship.
Multiplayer-Karten zum Launch:
Werft außerdem einen Blick auf die wichtigsten Orte von Ashes of the Damned, der der Launch-Karte für den rundenbasierten Zombies-Modus.
Zombies-Karte Ashes of the Damned:
Sehr schöne Karte muss den Zombi in BO 6 mal anzocken, die BO 7 Closed Beta beginnt ja auch schon morgen.
Also dafür das sie gesagt haben tac Sprint nur als Perk und von der Grundgeschwindigkeit wollen sie zu bo2 zurück habe ich nicht wirklich was gesehen. Finde vom Tempo sieht es genauso aus wie bo6
Maps sehen super aus. Freue mich in die Beta einzusteigen.
Bin schon gehyped, Zombies werde ich ausgiebig zocken 👍.