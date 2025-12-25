Call of Duty: Black Ops 7: Freche Weihnachtsbotschaft an alle Christmas‑Noobs

15 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 überrascht: Freche Weihnachtsbotschaft an alle Christmas‑Noobs sorgt für Aufsehen!

Call of Duty: Black Ops 7 hat zum Weihnachtsgeschäft eine besondere Message of the Day veröffentlicht, die sich direkt an die sogenannten Christmas‑Noobs richtet.

Damit sind Spieler gemeint, die das Spiel erstmals über die Feiertage starten und neu in die Online‑Ränge einsteigen. Die Nachricht beginnt mit dem Hinweis, dass zu dieser Jahreszeit traditionell viele neue Spieler in den Multiplayer von Call of Duty einsteigen und sich erstmals mit den Mechaniken, Waffen und Spielmodi des Shooters vertraut machen.

Aber mit ein paar Runden wird jeder Noob zu einem besseren Spieler! Wer von euch steigt über die Feiertage bei Black Ops 7 ein?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Eddy 8725 XP Beginner Level 4 | 25.12.2025 - 13:18 Uhr

    SBMM hat doch das Problem bislang immer „behoben“.

    0
  4. de Maja 316035 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.12.2025 - 13:18 Uhr

    Bleib auch bei Battlefield, da müsste mich Acti aber schon mit einer Wahnsinns Kampagne und anderen Setting kommen.

    0

Hinterlasse eine Antwort