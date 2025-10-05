Call of Duty: Black Ops 7: Grafikvergleich zwischen Xbox, PlayStation und PC

Call of Duty: Black Ops 7
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 zeigt sich in einem neuen Grafikvergleich der Beta auf PC, PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S. So schlägt sich die Beta von Black Ops 7 im direkten Plattformvergleich!

Mit dem Start der Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 gibt es nun erste umfangreiche Grafikvergleiche zwischen den Plattformen PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series S und X. Im Fokus stehen dabei Details wie Auflösung, Framerate, Texturqualität und Lichteffekte, die in der Beta bereits sehr nah an das finale Release heranreichen sollen.

Während der PC mit den entsprechenden High-End-Komponenten die maximale Grafikleistung entfalten kann, zeigt vor allem die PS5 Pro deutliche Verbesserungen bei Schärfe und Stabilität gegenüber der Standard-PS5. Die Xbox Series X liegt technisch auf ähnlichem Niveau, während die Series S mit reduzierter Auflösung, aber stabiler Performance punktet.

Die Beta erlaubt damit einen ersten Eindruck, wie sich das neue Black Ops 7 grafisch auf den unterschiedlichen Plattformen schlägt. Ein endgültiges Urteil wird aber erst mit dem Release der Vollversion möglich sein.

  3. CrossSkull 6180 XP Beginner Level 3 | 05.10.2025 - 08:18 Uhr

    Was ist mit den Xbox Konsolen los bei 12:07min….? Keine Lust auf Animation an der Wallscreen…

  4. Katanameister 211300 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.10.2025 - 08:41 Uhr

    Eigentlich alles so wie immer würde ich sagen, Series S abgeschlagen, Series X/PS5 (Pro) so gut wie gleichauf.

  5. xXxTanithxXx 80335 XP Untouchable Star 1 | 05.10.2025 - 09:15 Uhr

    Bezweifel das sich das gut verkaufen wird. Mich spricht das setting überhaupt nicht an.

  6. HakunaTraumata 103200 XP Elite User | 05.10.2025 - 09:30 Uhr

    Ist halt der typische Multiplayer der im Endeffekt fast immer gleich aussieht zwecks Performance.
    Interessanter wird es wieder bei der Kampagne

  7. Economic 83565 XP Untouchable Star 2 | 05.10.2025 - 10:06 Uhr

    Setting passt mir auch nicht, Grafisch eher ein Downgrad zu BO 6.
    Ich bleib bei COD BO6 das Gunplay das Waffenfeedback ist einfach das beste was es momentan auf dem Markt gib.

Hinterlasse eine Antwort