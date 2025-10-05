Call of Duty: Black Ops 7: Grafikvergleich zwischen Xbox, PlayStation und PC

Mit dem Start der Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 gibt es nun erste umfangreiche Grafikvergleiche zwischen den Plattformen PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series S und X. Im Fokus stehen dabei Details wie Auflösung, Framerate, Texturqualität und Lichteffekte, die in der Beta bereits sehr nah an das finale Release heranreichen sollen.
Während der PC mit den entsprechenden High-End-Komponenten die maximale Grafikleistung entfalten kann, zeigt vor allem die PS5 Pro deutliche Verbesserungen bei Schärfe und Stabilität gegenüber der Standard-PS5. Die Xbox Series X liegt technisch auf ähnlichem Niveau, während die Series S mit reduzierter Auflösung, aber stabiler Performance punktet.
Die Beta erlaubt damit einen ersten Eindruck, wie sich das neue Black Ops 7 grafisch auf den unterschiedlichen Plattformen schlägt. Ein endgültiges Urteil wird aber erst mit dem Release der Vollversion möglich sein.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wir können mittlerweile ein Smartphone zum Grafikvergleich dazu nehmen.
Früher waren diese Vergleiche DAS Thema.
Was ist mit den Xbox Konsolen los bei 12:07min….? Keine Lust auf Animation an der Wallscreen…
Sehr gut beobachtet!
Eigentlich alles so wie immer würde ich sagen, Series S abgeschlagen, Series X/PS5 (Pro) so gut wie gleichauf.
Bezweifel das sich das gut verkaufen wird. Mich spricht das setting überhaupt nicht an.
Ist halt der typische Multiplayer der im Endeffekt fast immer gleich aussieht zwecks Performance.
Interessanter wird es wieder bei der Kampagne
Setting passt mir auch nicht, Grafisch eher ein Downgrad zu BO 6.
Ich bleib bei COD BO6 das Gunplay das Waffenfeedback ist einfach das beste was es momentan auf dem Markt gib.