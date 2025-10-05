Call of Duty: Black Ops 7: Grafikvergleich zwischen Xbox, PlayStation und PC

Call of Duty: Black Ops 7 zeigt sich in einem neuen Grafikvergleich der Beta auf PC, PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S. So schlägt sich die Beta von Black Ops 7 im direkten Plattformvergleich!

Mit dem Start der Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 gibt es nun erste umfangreiche Grafikvergleiche zwischen den Plattformen PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series S und X. Im Fokus stehen dabei Details wie Auflösung, Framerate, Texturqualität und Lichteffekte, die in der Beta bereits sehr nah an das finale Release heranreichen sollen.

Während der PC mit den entsprechenden High-End-Komponenten die maximale Grafikleistung entfalten kann, zeigt vor allem die PS5 Pro deutliche Verbesserungen bei Schärfe und Stabilität gegenüber der Standard-PS5. Die Xbox Series X liegt technisch auf ähnlichem Niveau, während die Series S mit reduzierter Auflösung, aber stabiler Performance punktet.

Die Beta erlaubt damit einen ersten Eindruck, wie sich das neue Black Ops 7 grafisch auf den unterschiedlichen Plattformen schlägt. Ein endgültiges Urteil wird aber erst mit dem Release der Vollversion möglich sein.