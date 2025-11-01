Call of Duty: Black Ops 7: Hinkt Battlefield 6 in Steam-Vorbestellungen deutlich hinterher

Laut aktuellen Berichten liegt Call of Duty: Black Ops 7 bei den Steam-Vorbestellungen weit hinter Battlefield 6 – doch Experten relativieren die Zahlen!

Call of Duty: Black Ops 7 zeigt in den jüngsten Marktanalysen eine verhaltene Vorverkaufsentwicklung auf Steam und liegt laut einem Bericht von Alinea Analytics deutlich hinter dem Konkurrenten Battlefield 6.

Bislang sollen rund 200.000 Einheiten über die Plattform verkauft worden sein, während Battlefield 6 erheblich stärkere Zahlen verzeichnet. Auch bei den Steam-Wunschlisten fällt Call of Duty: Black Ops 7 laut Eurogamer zurück und belegt derzeit Platz 173 – hinter Titeln wie dem Gothic-Remake und eben Battlefield 6.

Trotz dieser Zahlen betonen Branchenanalysten, dass die Steam-Daten nicht zwangsläufig ein realistisches Bild des gesamten Erfolgs von Call of Duty: Black Ops 7 widerspiegeln.

Die Reihe wird traditionell über mehrere digitale Vertriebskanäle angeboten, darunter der Microsoft Store und Battle.net, die auf PC eine bedeutende Rolle spielen. Viele Fans der Serie bevorzugen es, ihre Spiele über diese Plattformen zu erwerben, was die vergleichsweise niedrigen Steam-Zahlen erklären könnte.

Vic Bassey, Analyst bei Video Game Insights, weist zudem darauf hin, dass Wunschlisten-Daten bei etablierten Serien wie Call of Duty wenig Aussagekraft besitzen.

Bei jährlich erscheinenden Reihen wie Call of Duty oder FIFA sei die Kaufbereitschaft der bestehenden Spielerschaft deutlich höher, unabhängig von der Platzierung auf Steam. Viele Käufer würden ein neues Call of Duty automatisch vorbestellen, statt es auf die Wunschliste zu setzen.

Call of Duty: Black Ops 7 bleibt trotz der aktuellen Steam-Daten eine der meistdiskutierten Neuerscheinungen im Shooter-Genre.

Die Kombination aus einer etablierten Fanbasis, plattformübergreifendem Vertrieb und anhaltendem Interesse an der Black-Ops-Reihe lässt erwarten, dass der Titel zum Start dennoch starke Verkaufszahlen erzielen wird.

Die Entwicklung verdeutlicht jedoch, wie stark sich das digitale Kaufverhalten der Spieler auf verschiedene Plattformen verteilt und wie komplex die Bewertung von Vorverkaufszahlen mittlerweile geworden ist.