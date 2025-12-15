Call of Duty: Black Ops 7: Historischer Anti-Cheat-Erfolg

Mit dem Start von Season 01 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone meldet das Entwicklerteam einen historischen Erfolg im Kampf gegen Cheater.
Laut einer offiziellen Mitteilung von Team RICOCHET verzeichnet Warzone aktuell die stärkste Anti-Cheat-Performance seit Bestehen der Serie. Die große Mehrheit der Spieler schließt ihre Matches ab, ohne auch nur einem einzigen Cheater zu begegnen, was den saubersten Launch in der Geschichte von Call of Duty darstellt.
Bereits am ersten Wochenende von Season 01 griffen die weiterentwickelten Erkennungs- und Schutzsysteme. Verdächtiges Verhalten wurde nur noch in wenigen Matches festgestellt, was auf deutlich verbesserte technische Maßnahmen zurückgeführt wird. Dazu zählen unter anderem strengere Plattform-Sicherheitsanforderungen auf dem PC, wie die verpflichtende Nutzung von TPM 2.0 und Secure Boot, die den Einsatz von Cheats erheblich erschweren.
Team RICOCHET betont, dass der Kampf gegen Cheater damit keineswegs abgeschlossen ist. Die Anti-Cheat-Systeme sollen kontinuierlich weiterentwickelt, Cheat-Anbieter gezielt gestört und faire Spielbedingungen langfristig gesichert werden. Ziel bleibt es, Spielern in Warzone und Black Ops 7 ein möglichst faires, kompetitives Multiplayer-Erlebnis zu bieten, bei dem der Fokus vollständig auf Gameplay, Matches und Wettbewerb liegt.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dafür musste ich auch einige Einstellungen am PC vornehmen, um es überhaupt starten zu können. War das erste Mal, dass ein Spiel gewisse Voraussetzungen an das BIOS oder die Partitionen setzt.
Finde ich mal echt gute News, habs sowieso nie verstanden warum man überhaupt im Multiplayer cheaten soll, gerade wenn es alle machen, wie es bei manchen Spielen ja teilweise war, hat man auch wieder keinen Vorteil.
Für mich würde es mein Ego überhaupt nicht helfen, wenn ich den Erfolg mir nur erschleiche, aber gut, zählt vermutlich nicht bei jeden, aber man verarscht sich ja nur selbst.
Ist es so, dass solche Anti-Cheat-Systeme auf der Steam Machine bzw. Steam OS nicht laufen?