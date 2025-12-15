Call of Duty: Black Ops 7: Historischer Anti-Cheat-Erfolg

Call of Duty erreicht neuen Meilenstein: So sauber war Warzone noch nie!

Mit dem Start von Season 01 in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone meldet das Entwicklerteam einen historischen Erfolg im Kampf gegen Cheater.

Laut einer offiziellen Mitteilung von Team RICOCHET verzeichnet Warzone aktuell die stärkste Anti-Cheat-Performance seit Bestehen der Serie. Die große Mehrheit der Spieler schließt ihre Matches ab, ohne auch nur einem einzigen Cheater zu begegnen, was den saubersten Launch in der Geschichte von Call of Duty darstellt.

Bereits am ersten Wochenende von Season 01 griffen die weiterentwickelten Erkennungs- und Schutzsysteme. Verdächtiges Verhalten wurde nur noch in wenigen Matches festgestellt, was auf deutlich verbesserte technische Maßnahmen zurückgeführt wird. Dazu zählen unter anderem strengere Plattform-Sicherheitsanforderungen auf dem PC, wie die verpflichtende Nutzung von TPM 2.0 und Secure Boot, die den Einsatz von Cheats erheblich erschweren.

Team RICOCHET betont, dass der Kampf gegen Cheater damit keineswegs abgeschlossen ist. Die Anti-Cheat-Systeme sollen kontinuierlich weiterentwickelt, Cheat-Anbieter gezielt gestört und faire Spielbedingungen langfristig gesichert werden. Ziel bleibt es, Spielern in Warzone und Black Ops 7 ein möglichst faires, kompetitives Multiplayer-Erlebnis zu bieten, bei dem der Fokus vollständig auf Gameplay, Matches und Wettbewerb liegt.