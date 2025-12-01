Call of Duty: Black Ops 7: In Europa auf Platz 2 der Charts gefallen

In der zweiten Verkaufswoche fiel Call of Duty: Black Ops 7 auf den zweiten Platz in den europäischen Verkaufscharts.

Call of Duty: Black Ops 7, der neuste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe, befindet sich offenbar schon zwei Wochen nach dem Launch auf dem absteigenden Ast, geht man nach den GSD-Verkaufscharts für Europa.

Nur noch auf dem zweiten Platz befindet sich der Shooter von Treyarch und Activision bei den Verkäufen. Stattdessen erklimmt EA Sports FC 26 die Spitzenposition in der Liste, in denen digitale und physische Einheiten berücksichtigt werden.

1. EA Sports FC 26

2. Call of Duty: Black Ops 7

3. Battlefield 6

4. Hogwarts Legacy

5. Red Dead Redemption 2

6. Grand Theft Auto 5

7. It Takes Two

8. Anno 117: Pax Romana

9. NBA 2K26

10. Pokémon Legends: Z-A (nur physisch)