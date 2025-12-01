Call of Duty: Black Ops 7: In Europa auf Platz 2 der Charts gefallen

Call of Duty: Black Ops 7, der neuste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe, befindet sich offenbar schon zwei Wochen nach dem Launch auf dem absteigenden Ast, geht man nach den GSD-Verkaufscharts für Europa.
Nur noch auf dem zweiten Platz befindet sich der Shooter von Treyarch und Activision bei den Verkäufen. Stattdessen erklimmt EA Sports FC 26 die Spitzenposition in der Liste, in denen digitale und physische Einheiten berücksichtigt werden.
1. EA Sports FC 26
2. Call of Duty: Black Ops 7
3. Battlefield 6
4. Hogwarts Legacy
5. Red Dead Redemption 2
6. Grand Theft Auto 5
7. It Takes Two
8. Anno 117: Pax Romana
9. NBA 2K26
10. Pokémon Legends: Z-A (nur physisch)
Habe gestern mal die Kampagne angefangen und die erste Mission gespielt. Muss sagen, nachdem was ich so alles gelesen hatte, dass ich es garnicht so schlecht finde.
Mich stört nur diese Koop Ausrichtung. Habe die erste Mission alleine gespielt und war kurz in der Küche, um mir was zu essen zu holen, schwups, aus dem Spiel geflogen. Solo sollte das nicht sein, wenn man jedoch mit mehreren spielt, macht es durchaus Sinn.
Ist auch momentan der einzige Punkt, der mich vom Weiterspielen abhält.
Die erste Mission ist ja auch noch die gewohnte CoD Action, mit der Zeit wird es immer schlechter/einfallsloser.
Fand die erste Mission auch gar nicht soooo schlimm… ok, die Riesenschwerter am Ende waren ein „häh“-Moment, aber es lässt sich ja grds erklären warum das so ist. Zwei aus meiner Squad sind jetzt erstmal in Urlaub, danach wollen wir die Kampagne im Koop spielen. Mal schauen wie dann das Fazit sein wird
Nachdem ich hier vermehrt negative Kritik lesen konnte werde ich wohl doch nicht als nächstes BO 7 anfangen
mich wundert, dass es dennoch so hoch platziert ist.
Liegt wahrscheinlich auch teils am Gamepass
der anfängliche hype wird sich hier denke schneller denn je legen
BO6 war geil, sowohl die kampagne als der multiplayer, aber mit BO7 werd ich nicht warm
Wow nur mehr Platz 2 🤣.