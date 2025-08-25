Call of Duty: Black Ops 7: Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad für Kampagne

Call of Duty: Black Ops 7 ist der nächste Teil der Shooter-Reihe, der am 15. November 2025 nur ein Jahr nach Black Ops 6, erscheinen wird.
In einem Interview mit IGN hat Associate Creative Director Miles Leslie verraten, warum es in der Kampagne keine Möglichkeit gibt, den Schwierigkeitsgrad einzustellen, so wie man es zuvor auch konnte.
Laut Leslie ist der Koop-Modus für vier Spieler dafür verantwortlich. Die Schwierigkeit wurde für ein Team aus vier Spielern konzipiert und ist daher fester Bestandteil.
„Der Schwierigkeitsgrad ist fest integriert. Wir haben das Spiel sowohl für Einzelspieler als auch für Vierer-Teams entwickelt. Man kann nicht wie in früheren Spielen einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Wir haben das eingebaut, weil man eine Koop-Kampagne anders angehen muss und wir sicherstellen wollten, dass sich die Missionen für Einzelspieler richtig anfühlen – wir vergessen euch nicht, wir lieben euch –, aber auch, weil es ein soziales Erlebnis ist, das Spaß machen soll, aber auch die richtige Herausforderung für zwei, drei und vier Spieler bietet“, so Leslie.
Schaut auf unsere Übersichtsseite, um mehr über Call of Duty: Black Ops 7 zu erfahren.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh man ist das dumm.
Verstehe die Erklärung nicht.
Mit dem Wegfall der Schwierigkeitsgrade fällt auch ein bedeutender Teil des Wiederspielwerts weg (inkl. Achievements). Haben die daran auch gedacht oder haben die über ihre Statistik herausgefunden, dass die allermeisten Spieler die Kampagne einmal durchspielen (wenn überhaupt) und das war es dann?
Nein gibt nur sole. Bei battlefield 3 gab’s mal coop Missionen.
Bei black ops 7 finde ich es bescheuert das man nicht mehr die Wahl hat auf welchen Schwierigkeitsgrad man spielen möchte.
Bei Destiny 2 ist es auch so, desto mehr Spieler desto schwieriger ist es.Aber da hat man zumindest zwei Schwierigkeitsgrade zum auswählen.
Naja zum Glück🍀kommt COD BO7 in den GP das man damit nix falsch machen kann🎮😉✌️.
So sieht’s aus. Dank Edel Pass gibt es kein Risiko und die Battlefield 6 Kampagne kann man ein paar Monate später ebenfalls zocken, sobald es aufgenommen wird.
So mache ich es auch, da wird es auch sicher mehr Karten im Multiplayer geben als zur Veröffentlichung.
Ja so sehe ich das auch😉🤝und dank EA Play im genialen Game Pass Ultimate geh ich auch davon aus das Battlefield 6 zu einen späteren Zeitpunkt darin erscheinen wird💚😁✌️.
Das ist aber eine komischen Herangehensweiße 🤔. Es gibt doch auch andere COP Kampagnen, wo man ganz normal die Schwierigkeitsstufe einstellen kann.