Call of Duty: Black Ops 7: Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad für Kampagne

Darum hat Call of Duty: Black Ops 7 keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad für die Kampagne.

Call of Duty: Black Ops 7 ist der nächste Teil der Shooter-Reihe, der am 15. November 2025 nur ein Jahr nach Black Ops 6, erscheinen wird.

In einem Interview mit IGN hat Associate Creative Director Miles Leslie verraten, warum es in der Kampagne keine Möglichkeit gibt, den Schwierigkeitsgrad einzustellen, so wie man es zuvor auch konnte.

Laut Leslie ist der Koop-Modus für vier Spieler dafür verantwortlich. Die Schwierigkeit wurde für ein Team aus vier Spielern konzipiert und ist daher fester Bestandteil.

„Der Schwierigkeitsgrad ist fest integriert. Wir haben das Spiel sowohl für Einzelspieler als auch für Vierer-Teams entwickelt. Man kann nicht wie in früheren Spielen einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Wir haben das eingebaut, weil man eine Koop-Kampagne anders angehen muss und wir sicherstellen wollten, dass sich die Missionen für Einzelspieler richtig anfühlen – wir vergessen euch nicht, wir lieben euch –, aber auch, weil es ein soziales Erlebnis ist, das Spaß machen soll, aber auch die richtige Herausforderung für zwei, drei und vier Spieler bietet“, so Leslie.

Schaut auf unsere Übersichtsseite, um mehr über Call of Duty: Black Ops 7 zu erfahren.

  2. Eddy 4840 XP Beginner Level 2 | 25.08.2025 - 15:10 Uhr

    Verstehe die Erklärung nicht.

    Mit dem Wegfall der Schwierigkeitsgrade fällt auch ein bedeutender Teil des Wiederspielwerts weg (inkl. Achievements). Haben die daran auch gedacht oder haben die über ihre Statistik herausgefunden, dass die allermeisten Spieler die Kampagne einmal durchspielen (wenn überhaupt) und das war es dann?

  3. Alarith 18390 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 25.08.2025 - 15:15 Uhr

    Nein gibt nur sole. Bei battlefield 3 gab’s mal coop Missionen.
    Bei black ops 7 finde ich es bescheuert das man nicht mehr die Wahl hat auf welchen Schwierigkeitsgrad man spielen möchte.
    Bei Destiny 2 ist es auch so, desto mehr Spieler desto schwieriger ist es.Aber da hat man zumindest zwei Schwierigkeitsgrade zum auswählen.

  4. RS85 79520 XP Tastenakrobat Level 4 | 25.08.2025 - 15:52 Uhr

    Naja zum Glück🍀kommt COD BO7 in den GP das man damit nix falsch machen kann🎮😉✌️.

    • shadow moses 395530 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.08.2025 - 15:54 Uhr
      Antwort auf RS85

      So sieht’s aus. Dank Edel Pass gibt es kein Risiko und die Battlefield 6 Kampagne kann man ein paar Monate später ebenfalls zocken, sobald es aufgenommen wird.

      • RS85 79520 XP Tastenakrobat Level 4 | 25.08.2025 - 16:19 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Ja so sehe ich das auch😉🤝und dank EA Play im genialen Game Pass Ultimate geh ich auch davon aus das Battlefield 6 zu einen späteren Zeitpunkt darin erscheinen wird💚😁✌️.

  5. Lord Hektor 305650 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.08.2025 - 16:48 Uhr

    Das ist aber eine komischen Herangehensweiße 🤔. Es gibt doch auch andere COP Kampagnen, wo man ganz normal die Schwierigkeitsstufe einstellen kann.

Hinterlasse eine Antwort