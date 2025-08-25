Call of Duty: Black Ops 7: Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad für Kampagne

Call of Duty: Black Ops 7 ist der nächste Teil der Shooter-Reihe, der am 15. November 2025 nur ein Jahr nach Black Ops 6, erscheinen wird.

In einem Interview mit IGN hat Associate Creative Director Miles Leslie verraten, warum es in der Kampagne keine Möglichkeit gibt, den Schwierigkeitsgrad einzustellen, so wie man es zuvor auch konnte.

Laut Leslie ist der Koop-Modus für vier Spieler dafür verantwortlich. Die Schwierigkeit wurde für ein Team aus vier Spielern konzipiert und ist daher fester Bestandteil.

„Der Schwierigkeitsgrad ist fest integriert. Wir haben das Spiel sowohl für Einzelspieler als auch für Vierer-Teams entwickelt. Man kann nicht wie in früheren Spielen einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Wir haben das eingebaut, weil man eine Koop-Kampagne anders angehen muss und wir sicherstellen wollten, dass sich die Missionen für Einzelspieler richtig anfühlen – wir vergessen euch nicht, wir lieben euch –, aber auch, weil es ein soziales Erlebnis ist, das Spaß machen soll, aber auch die richtige Herausforderung für zwei, drei und vier Spieler bietet“, so Leslie.

Schaut auf unsere Übersichtsseite, um mehr über Call of Duty: Black Ops 7 zu erfahren.